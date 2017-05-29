Глава Роскино высоко оценила награду Звягинцева в Канне
14:3829.05.2017
(обновлено: 14:53 29.05.2017)
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КАНН, 29 мая – РИА Новости. Приз жюри Каннского фестиваля стал престижной наградой для российского режиссера Андрея Звягинцева и открывает перспективы проката его фильма "Нелюбовь" во всем мире, сообщила РИА Новости в понедельник глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.
Ранее Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь". Золотая Пальмовая ветвь ушла картине "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.
"Я считаю, что получить приз среди семи награжденных в основном конкурсе, это уже престижно. Даже просто поучаствовать в конкурсе Каннского фестиваля уже мечта. Андрей еще ни разу не уехал с фестиваля без приза, и каждый раз получает здесь признание. Дальше у него открывается перспектива на другие премии и на прокат. Тем более, его прокатом занимается Wild Bunch, одна из лучших компаний не только в Европе, но и в мире", — сказала Мцитуридзе.
Она подчеркнула, что завышенные ожидания получить за "Нелюбовь" Золотую пальмовую ветвь были красивой мечтой, хотя в следующий раз Звягинцев вполне может выиграть главный приз киносмотра.
"В этом году, мне кажется, все было по-честному, и решение Альмодовара и жюри было гармоничным. Картина Эстлунда прекрасная, и Диана Крюгер заслуживают награду, Хоакин Феникс великолепный. У меня нет противоречий ни с одним призом", — отметила собеседница агентства.
Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и члены жюри этого года - актер Уилл Смит, актриса Аньес Жауи, режиссер Паоло Соррентино, композитор Габриэль Яред, актриса и продюсер Джессика Честейн и председатель кинофестиваля, режиссер Педро Альмодовар.
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Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".
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