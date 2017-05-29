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Культура

Глава Роскино высоко оценила награду Звягинцева в Канне

14:3829.05.2017
(обновлено: 14:53 29.05.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. 28 мая 2017Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. 28 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАНН, 29 мая – РИА Новости. Приз жюри Каннского фестиваля стал престижной наградой для российского режиссера Андрея Звягинцева и открывает перспективы проката его фильма "Нелюбовь" во всем мире, сообщила РИА Новости в понедельник глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Ранее Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь". Золотая Пальмовая ветвь ушла картине "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.

Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Андрей Звягинцев: фильм "Нелюбовь" должен вернуть нас к своим близким
"Я считаю, что получить приз среди семи награжденных в основном конкурсе, это уже престижно. Даже просто поучаствовать в конкурсе Каннского фестиваля уже мечта. Андрей еще ни разу не уехал с фестиваля без приза, и каждый раз получает здесь признание. Дальше у него открывается перспектива на другие премии и на прокат. Тем более, его прокатом занимается Wild Bunch, одна из лучших компаний не только в Европе, но и в мире", — сказала Мцитуридзе.

Она подчеркнула, что завышенные ожидания получить за "Нелюбовь" Золотую пальмовую ветвь были красивой мечтой, хотя в следующий раз Звягинцев вполне может выиграть главный приз киносмотра.

"В этом году, мне кажется, все было по-честному, и решение Альмодовара и жюри было гармоничным. Картина Эстлунда прекрасная, и Диана Крюгер заслуживают награду, Хоакин Феникс великолепный. У меня нет противоречий ни с одним призом", — отметила собеседница агентства.

Закрытие юбилейного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГенеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и члены жюри этого года - актер Уилл Смит, актриса Аньес Жауи, режиссер Паоло Соррентино, композитор Габриэль Яред, актриса и продюсер Джессика Честейн и председатель кинофестиваля, режиссер Педро Альмодовар.Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и члены жюри этого года - актер Уилл Смит, актриса Аньес Жауи, режиссер Паоло Соррентино, композитор Габриэль Яред, актриса и продюсер Джессика Честейн и председатель кинофестиваля, режиссер Педро Альмодовар.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкПредседатель жюри второй по значимости программы фестиваля "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук.Председатель жюри программы Особый взгляд американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Председатель жюри второй по значимости программы фестиваля "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман с сыном Левоном Роэн Турман-Хоук.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".Российский режиссер Андрей Звягинцев на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм Нелюбовь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкРежиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл.Режиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Режиссер Дэвид Линч и его супруга, актриса Эмили Стоуфл.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри конкурса американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн.Американские актеры Уилл Смит (слева) и Джессика Честейн на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Члены жюри конкурса американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОбладателем Золотой пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.Шведский кинорежиссер и сценарист Рубен Эстлунд (главный приз - Золотая пальмовая ветвь) на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Обладателем Золотой пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМодель из Танзании Мириам Одемба на церемонии закрытия кинофестиваля.Модель из Танзании Мириам Одемба на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Модель из Танзании Мириам Одемба на церемонии закрытия кинофестиваля.
© REUTERS / Stephane MaheВедущая церемонии закрытия кинофестиваля актриса Моника Беллуччи и председатель жюри, режиссер Педро Альмодовар.Актриса Моника Беллуччи целует режиссера Педро Альмодовара на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Ведущая церемонии закрытия кинофестиваля актриса Моника Беллуччи и председатель жюри, режиссер Педро Альмодовар.
© REUTERS / Stephane MaheФильм Рубен Эстлунда, получивший главный приз кинофестиваля, рассказывает о перипетиях в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.Режиссер Рубен Эстлунд на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Фильм Рубен Эстлунда, получивший главный приз кинофестиваля, рассказывает о перипетиях в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкФранцузская актриса Жюльет Бинош на закрытии Каннского кинофестиваля.Французская актриса Жюльет Бинош на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Французская актриса Жюльет Бинош на закрытии Каннского кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкВладелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди.Владелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Владелец ювелирного дома Chopard Каролина Шойфеле и американский актер Эдриан Броуди.
© REUTERS / Stephane MaheЗа фильм "Тебя никогда здесь не было" Хоакин Феникс получил награду как лучший актер, а режиссер Линн Рэмси - за лучший сценарий.Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
За фильм "Тебя никогда здесь не было" Хоакин Феникс получил награду как лучший актер, а режиссер Линн Рэмси - за лучший сценарий.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЛучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".Актриса Дайан Крюгер на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".
© REUTERS / Regis DuvignauФранцуженка Леонор Серай (в центре) стала обладательницей премии "Золотая камера" за ленту "Молодая женщина", в которой снялась Летиция Дош. На фото они вместе с председателем жюри премии "Золотая камера", французской актрисой Сандрин Киберлэн.Сандрин Киберлэн, Леонора Серраила и Летиция Дош на церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Regis Duvignau
Француженка Леонор Серай (в центре) стала обладательницей премии "Золотая камера" за ленту "Молодая женщина", в которой снялась Летиция Дош. На фото они вместе с председателем жюри премии "Золотая камера", французской актрисой Сандрин Киберлэн.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри фестиваля - немецкий режиссер и сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит.Члены жюри - сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Члены жюри фестиваля - немецкий режиссер и сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит.
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