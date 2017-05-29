Денис Родькин считает большой ответственностью выступление в Японии

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер балета Большого театра Денис Родькин накануне открытия "Русских Сезонов" заявил в интервью РИА Новости, что выступления в такой стране, как Япония, всегда связаны с большой ответственностью.

"Русские сезоны" – продолжение традиции, заложенной в начале XX века Сергеем Дягилевым, — стартовали в феврале. В рамках проекта лучшие постановки российских коллективов будут показаны в Японии и дальневосточном регионе России. Минкультуры планирует провести в течение года более 200 мероприятий в более чем 45 городах Японии. Балет Большого театра открывает в этом году "Русские Сезоны" в Японии. 4 мая состоится первый спектакль — "Жизель", где в главных партиях — Светлана Захарова и Родькин.

"Приезжать в Японию – это всегда большая ответственность. Здесь очень искушенный и избалованный в хорошем смысле зритель. Эта публика видела лучшие балетные труппы, здесь выступают мировые звезды, разные частные компании. Осведомленность японской публики в нашем балетном искусстве достаточно велика. И поэтому, если какая-то даже небольшая фальшь или недотанцованность, японские зрители сразу это почувствуют", — сказал Родькин.

По мнению артиста, "когда едешь в Японию, то каждый раз и на каждом спектакле надо доказывать, что русский балет – лучший в мире".

В этом году в рамках гастролей в Японии Большой театр покажет три балета — "Жизель" и "Лебединое озеро" в постановке выдающегося российского хореографа Юрия Григоровича, а также "Пламя Парижа" в хореографии Алексея Ратманского.

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