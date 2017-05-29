Премьер Большого театра мечтает танцевать в "Анне Карениной" Ноймайера

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер балета Большого театра Денис Родькин рассказал в интервью РИА Новости, что мечтает танцевать в балете Джона Ноймайера "Анна Каренина".

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В планах Большого театра на следующий сезон балеты таких известных современных хореографов, как Алексей Ратманский, Иржи Килиан и Джон Ноймайер со своим балетом "Анна Каренина".

"Я работал с выдающимся балетмейстером Джоном Ноймайером, когда вводился в "Даму с камелиями". Я ездил тогда к нему, и это были очень интересные репетиции. Сейчас я танцую Армана, и это одна из моих любимых партий. Мечтаю, что в балете Ноймайера "Анна Каренина", который запланирован на следующий сезон, тоже буду танцевать. Я очень этого хочу", — сказал Родькин.

Танцовщик признался, что хотя ему не довелось встречаться с Иржи Килианом, но он работал с его ассистентом над спектаклем "Симфония псалмов", который и сейчас в репертуаре театра.

"Обожаю балет Джона Крэнко "Онегин". Может быть, это не совсем то, что у Пушкина, хотя мы все равно опираемся именно на роман "Евгений Онегин", чтобы создать этот образ, но работа хореографа очень интересная", — добавил он.

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