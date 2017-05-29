Премьер Большого театра мечтает танцевать в "Анне Карениной" Ноймайера

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер балета Большого театра Денис Родькин рассказал в интервью РИА Новости, что мечтает танцевать в балете Джона Ноймайера "Анна Каренина".
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В планах Большого театра на следующий сезон балеты таких известных современных хореографов, как Алексей Ратманский, Иржи Килиан и Джон Ноймайер со своим балетом "Анна Каренина".
Танцовщик признался, что хотя ему не довелось встречаться с Иржи Килианом, но он работал с его ассистентом над спектаклем "Симфония псалмов", который и сейчас в репертуаре театра.
"Обожаю балет Джона Крэнко "Онегин". Может быть, это не совсем то, что у Пушкина, хотя мы все равно опираемся именно на роман "Евгений Онегин", чтобы создать этот образ, но работа хореографа очень интересная", — добавил он.