Денис Родькин рассказал об особенностях русского балета

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер Большого театра Денис Родькин рассказал в интервью РИА Новости, что русский балет, по его мнению, отличает не только высокая техника, но и актерское мастерство танцовщиков.

"Русские Сезоны" – продолжение традиции, заложенной в начале XX века Сергеем Дягилевым, — стартовали в феврале. В рамках проекта лучшие постановки российских коллективов будут показаны в Японии и дальневосточном регионе России. Минкультуры планирует провести в течение года более 200 мероприятий в более чем 45 городах Японии. Балет Большого театра открывает в этом году "Русские Сезоны" в Японии. 4 мая состоится первый спектакль — "Жизель", где в главных партиях — Светлана Захарова и Родькин.

"Японская публика любит наш балет и всегда особенно отмечает эмоциональность исполнения, актерское мастерство русских танцовщиков. Это то, что отличает русский балет, и надо, как мне кажется, двигаться в этом направлении", — отметил Родькин.

С точки зрения техники, по мнению артиста, сегодня уже трудно удивить кого-то.

"А что касается актерского мастерства, танца, "исполненного душой", здесь мы недосягаемы, — подчеркнул он. – Но, конечно, нельзя забывать технику. Ведь русская школа как раз и славится сочетанием высокой техники и актерского начала".

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