Денис Родькин рассказал об особенностях русского балета

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер Большого театра Денис Родькин рассказал в интервью РИА Новости, что русский балет, по его мнению, отличает не только высокая техника, но и актерское мастерство танцовщиков.
"Японская публика любит наш балет и всегда особенно отмечает эмоциональность исполнения, актерское мастерство русских танцовщиков. Это то, что отличает русский балет, и надо, как мне кажется, двигаться в этом направлении", — отметил Родькин.
С точки зрения техники, по мнению артиста, сегодня уже трудно удивить кого-то.
"А что касается актерского мастерства, танца, "исполненного душой", здесь мы недосягаемы, — подчеркнул он. – Но, конечно, нельзя забывать технику. Ведь русская школа как раз и славится сочетанием высокой техники и актерского начала".