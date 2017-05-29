Принцев танцевать тяжелее всего, рассказал премьер Большого театра

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер балета Большого театра Денис Родькин в интервью РИА Новости признался, что танцевать принцев – это самое сложное, поскольку все положительные роли слишком похожи.
По словам артиста, помимо принцев, у него были такие роли, как Курбский в балете "Иван Грозный" и Спартак в балете Григоровича, так же он исполнял партию Печорина в балете Юрия Посохова "Герой нашего времени".
"Я танцевал эти партии, что для меня самого стало большой неожиданностью. Но так случилось, что Юрию Николаевичу нужен был Спартак, и он сказал мне: "Давай, готовь". И вот я уже исполнял Спартака не только в Большом, но и в Греции, а совсем недавно в Антверпене. Григорович подбадривает: "Молодец, развиваешься, я в тебе не ошибся". Похвала Мастера дорого стоит. А это значит, надо работать и работать, чтобы оправдать доверие такого человека", — подчеркнул артист.