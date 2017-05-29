Принцев танцевать тяжелее всего, рассказал премьер Большого театра

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер балета Большого театра Денис Родькин в интервью РИА Новости признался, что танцевать принцев – это самое сложное, поскольку все положительные роли слишком похожи.

"Я считаю, что танцевать принцев – самое сложное. Они все похожи: что в "Спящей красавице", что в "Лебедином озере". Они все такие положительные. Отрицательные партии исполнять гораздо интереснее и легче, есть за что "зацепиться". Танцуя принца, главное донести до зрителя этот образ, его положительную энергетику. Но при этом ни на секунду не забывать о безупречности классического танца, ведь принц — это всегда чистая классика", — рассказал Родькин.

По словам артиста, помимо принцев, у него были такие роли, как Курбский в балете "Иван Грозный" и Спартак в балете Григоровича, так же он исполнял партию Печорина в балете Юрия Посохова "Герой нашего времени".

"Я танцевал эти партии, что для меня самого стало большой неожиданностью. Но так случилось, что Юрию Николаевичу нужен был Спартак, и он сказал мне: "Давай, готовь". И вот я уже исполнял Спартака не только в Большом, но и в Греции, а совсем недавно в Антверпене. Григорович подбадривает: "Молодец, развиваешься, я в тебе не ошибся". Похвала Мастера дорого стоит. А это значит, надо работать и работать, чтобы оправдать доверие такого человека", — подчеркнул артист.

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