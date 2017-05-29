Премьер Большого театра рассказал о сложностях профессии артиста балета

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Премьер Большого театра Денис Родькин в интервью РИА Новости признался, что найти профессию, равную по сложности работе танцовщика, сложно, с ней сопоставим разве что профессиональный спорт.

"Я даже не знаю, с кем сравнить нашу профессию по сложности. Может быть, со спортсменами. Но у них другое – они несколько лет готовятся, чтобы показать свои достижения один раз, но у них есть несколько попыток. А у нас нет второй попытки – надо сегодня и сейчас показать все идеально", — сказал Родькин.

Он так же пояснил, что у артиста балета часто случаются какие-то мелкие травмы, и с этим надо научиться жить.

"Когда ты выходишь на сцену, нельзя показывать, что у тебя что-то болит. В зале это никого не волнует. Зрители пришли увидеть спектакль и получить удовольствие от прекрасного исполнения. И мы не имеем права обмануть их ожидания", — подчеркнул Родькин.