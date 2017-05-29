Кирилл Есин лидирует в российском отборочном туре детского Евровидения-2017

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Юный исполнитель Кирилл Есин лидирует в российском национальном отборочном туре международного конкурса Детское Евровидение-2017, следует из таблицы голосования на официальном сайте приема заявок на территории РФ.

Песня Есина "Яркие танцы" в интернет-голосовании набрала 14,3% голосов. На втором месте в голосовании находится Егор Ермолаев с музыкальной композицией "Пара" (13,9% голосов), на третьем месте – Вероника Устимова с песней "Я бы хотела все узнать" (11,2% голосов). Всего в голосовании принимает участие 21 исполнитель.

Пятнадцатый детский международный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Грузии 26 ноября 2017 года.