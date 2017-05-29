Новая часть "Пиратов Карибского моря" установила рекорд проката в выходные

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Новая часть франшизы "Пираты Карибского моря" возглавила пятерку лидеров российского кинопроката и установила абсолютный рекорд, собрав более 1 миллиарда рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.

Премьера блокбастера "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья состоялась 25 мая. Конкурировать с пятой частью знаменитой франшизы не рискнул никто из прокатчиков: фильм стал чуть ли ни единственной премьерой недели. Результаты первых прокатных выходных впечатляют – новые "Пираты" собрали более 1 миллиарда рублей.

© Фото : Walt Disney Studios Motion Pictures, 2017 Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"(2017) © Фото : Walt Disney Studios Motion Pictures, 2017 Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"(2017)

Режиссёрами картины стали Йоахим Роннинг и Эспен Сандберг, а компанию Деппу составили оскароносные Хавьер Бардем и Джеффри Раш. Бардем сыграл капитана команды мертвецов Салазара по кличке Морской Мясник, питающего особую ненависть к Джеку. Победить врага капитан Воробей сможет с помощью мифического трезубца Посейдона, за которым он отправится в компании неотразимой Карины Смит и юного матроса Генри.

© Фото : 20th Century Fox, 2017 Кадр из фильма "Чужой: Завет"(2017) © Фото : 20th Century Fox, 2017 Кадр из фильма "Чужой: Завет"(2017)

На втором месте оказался фантастический триллер "Чужой: Завет" режиссера Ридли Скотта, который заработал за выходные 62,8 миллиона рублей, а всего за две недели проката — 381,8 миллиона рублей. Картина британского режиссёра Гая Ричи "Меч короля Артура" с Чарли Ханнемом и Джудом Лоу уступила лидерскую позицию, сместившись на третью строку рейтинга. В эти выходные фильм собрал 49,3 миллиона рублей, а всего за три недели проката касса составила 630, 1 миллиона.

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО Кадр из фильма "Меч короля Артура" © Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Четвертую строчку рейтинга занял мультфильм Тоби Генкеля "Трио в перьях", который рассказывает о приключениях воробья Ричарда. За выходные картина собрала 29,2 миллиона рублей, а за две недели проката — 73,1 миллиона. На последнем месте блокбастер "Стражи Галактики. Часть 2", чьи сборы составили 25,7 миллионов рублей. Четыре недели проката принесли фильму более 1,5 миллиарда рублей.