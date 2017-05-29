Кролик с бензопилой, пчелы-убийцы и копы с ожирением: худшие постеры Канн

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Критики и СМИ приучили зрителей воспринимать Каннский кинофестиваль как смотр элитного артхаусного кино с именитыми режиссерами и талантливыми актерами. Однако на деле это не просто место встречи сливок киноиндустрии, но и рынок, где дистрибьюторы пытаются сбыть в прокат фильмы порой далеко не лучшего качества. Чтобы понять насколько — достаточно просто взглянуть на постеры нескольких картин, представленных на фестивале в этом году.
"Месть Человека-кролика" ("Bunnyman Vengeance")
Это уже третья часть американской франшизы о кролике-убийце. Все, что зрителям нужно знать о новом фильме, крупными буквами написано на постере: "Основано на реальных событиях". Остается надеяться, что тех, кто сталкивался с новостями об убийце с бензопилой, одетом в костюм кролика, картина заинтересует. Всем остальным придется напрячь фантазию и довольствоваться описанием, утверждающим, что перед нами гибрид ужастика "Пятница, 13-е" и истории о пасхальном кролике.
"Цунамопчелы: Комета гнева" ("Tsunambee: The Wrath Comet")
Тот случай, когда название говорит само за себя. Создатели фильма для американского кабельного канала Syfy, специализирующегося на научно-фантастических сериалах, уже проделывали похожий трюк с предыдущей картиной "Акуланадо" (продукт скрещивания акулы с торнадо). В Канны они приехали с ужастиком про пчел-убийц, порожденных гигантской волной. Сюжет почти так же абсурден, как и постер: три группы выживших после разрушительного цунами, накрывшего Лос-Анджелес, должны встретиться с еще более страшным кошмаром — насекомыми-мутантами. Непонятно, правда, как сами пчелы пережили стихийное бедствие и при чем тут комета, но это и не так важно перед лицом конца света.
"Клоунтергейст" ("Clowntergeist")
Еще один американский хоррор сомнительного вида и содержания. Фильм рассказывает о студентке Эмме, которая до смерти боится клоунов, и, конечно же, именно за ней и ее друзьями начнет охоту злой дух-убийца в теле красноносого любителя надувных шаров.
"Женщина ищет фермера" ("Woman Seeks Farmer")
Несмотря на то что фильм снят в Южной Африке, название вызывает аналогии с американским телевизионным ситкомом "Мужчина ищет женщину". А вот постер отсылает к второсортным комедиям, которые ежегодно наводняют кинотеатры. В описании жанр картины определен как семейный романтический экшен, но слоган "Выпечка всегда лучше, когда ты влюблен" наводит на мысль о том, что экшена в фильме будет примерно столько же, сколько в программе "Смак".
"Тучные копы" ("Oversize Cops")
Тайская "полицейская комедия" с многообещающим слоганом "Большие копы. Толстые копы. Сумасшедшие копы" рассказывает о четырех сержантах, которым предстоит параллельно разобраться с грабителями банков и лишним весом. Драматическая интрига в том, удастся ли копам похудеть к положенному сроку, чтобы сохранить работу. Помогать им в этом будет очаровательная учительница зумбы. Судя по постеру, в деле также будет замешано много живности.