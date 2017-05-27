Иранский фильм "Человек чести" получил премию "Особый взгляд" в Каннах

КАНН, 26 мая — РИА Новости. Премию второго по значимости конкурса Каннского фестиваля "Особый взгляд" получил фильм "Человек чести" иранца Мохамеда Расулофа, объявило жюри конкурса в субботу во главе с Умой Турман.

В конкурсе участвовали 18 фильмов, в том числе российская картина "Теснота" Кантемира Балагова.

Спецприз конкурса получил французский актёр и режиссёр Матье Амальрик с картиной "Барбара". Лучшей актрисой признана Жасмин Тринка за роль в картине "Fortunata" Сержио Кастеллитто.

Приз за лучшую режиссуру взял американец Тейлор Шеридан за картину "Ветреная река". Приз жюри вручили мексиканскому режиссеру Мишелю Франко за фильм "Дочери апреля".

Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В прошлом году в этой программе Россию представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик".