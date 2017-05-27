США
27.0527 мая21:37МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Иранский фильм "Человек чести" получил премию "Особый взгляд" в Каннах

21:0827.05.2017
(обновлено: 21:13 27.05.2017)
0820
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Мохаммад Ахлажирад, Назим Адаби, режиссер, сценарист Мохаммад Расулоф, актриса Судабей Бейзаи (слева направо)Актеры Мохаммад Ахлажирад, Назим Адаби, режиссер, сценарист Мохаммад Расулоф, актриса Судабей Бейзаи (слева направо)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

КАНН, 26 мая — РИА Новости. Премию второго по значимости конкурса Каннского фестиваля "Особый взгляд" получил фильм "Человек чести" иранца Мохамеда Расулофа, объявило жюри конкурса в субботу во главе с Умой Турман.

70-й Каннский международный кинофестиваль. День десятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Каннские прогнозы: "Нелюбовь" в фаворитах, но критики в замешательстве

В конкурсе участвовали 18 фильмов, в том числе российская картина "Теснота" Кантемира Балагова.

Спецприз конкурса получил французский актёр и режиссёр Матье Амальрик с картиной "Барбара". Лучшей актрисой признана Жасмин Тринка за роль в картине "Fortunata" Сержио Кастеллитто.

Приз за лучшую режиссуру взял американец Тейлор Шеридан за картину "Ветреная река". Приз жюри вручили мексиканскому режиссеру Мишелю Франко за фильм "Дочери апреля".

Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В прошлом году в этой программе Россию представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик".

Звездные красотки: черно-белый взгляд на Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМодель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Актриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцФотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).Фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Фотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЧешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцИспанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).Испанская актриса Пас Вега на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Испанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПредседатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".Американская актриса Ума Турман и члены жюри
© Sputnik / Асатур Есаянц
Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).Актриса Николь Кидман на красной дорожке премьеры фильма Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Актриса Малика Шерават на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).Американская модель, актриса Молли Симс на красной дорожке премьеры фильма Окча (Okja) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.Актриса Дипика Падуконе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".Актриса Марина Орлова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.Супермодель Адриана Лима на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.Российская модель и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.Актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.
/

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена