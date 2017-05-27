Иранский фильм "Человек чести" получил премию "Особый взгляд" в Каннах
21:0827.05.2017
(обновлено: 21:13 27.05.2017)
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КАНН, 26 мая — РИА Новости. Премию второго по значимости конкурса Каннского фестиваля "Особый взгляд" получил фильм "Человек чести" иранца Мохамеда Расулофа, объявило жюри конкурса в субботу во главе с Умой Турман.
В конкурсе участвовали 18 фильмов, в том числе российская картина "Теснота" Кантемира Балагова.
Спецприз конкурса получил французский актёр и режиссёр Матье Амальрик с картиной "Барбара". Лучшей актрисой признана Жасмин Тринка за роль в картине "Fortunata" Сержио Кастеллитто.
Приз за лучшую режиссуру взял американец Тейлор Шеридан за картину "Ветреная река". Приз жюри вручили мексиканскому режиссеру Мишелю Франко за фильм "Дочери апреля".
Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В прошлом году в этой программе Россию представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик".
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Актриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).
Фотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).
Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
Испанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).
Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".
Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.
Актриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).
Актриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Американская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).
Актриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.
Российская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".
Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).
Супермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.
Российская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.
Американская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.