Дежавю: как советский фарфор и чужие фото "вдохновляют" модных художников

В США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности Джеффа Кунса. Его надувная "Сидящая балерина", установленная в мае на площади Рокфеллера в Нью-Йорке, как выяснилось, копирует советскую статуэтку "Балерина Леночка" художницы Оксаны Жникруп. Она была выпущена Киевским экспериментальным керамико-художественным заводом в 1974 году.