Звягинцев считает свое участие в Каннском фестивале само по себе победой

КАНН, 27 мая — РИА Новости. Режиссер Андрей Звягинцев назвал участие его новой картины "Нелюбовь" в основном конкурсе Каннского фестиваля само по себе победой, вне зависимости от того, получит ли он какой-либо приз или нет.

Фильм "Нелюбовь" участвует в основном конкурсе киносмотра наряду с другими 18 картинами. Он рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. Пока он получил самую высокую оценку кинокритиков из вех фильмов конкурса по версии рейтинга журнала Screen — 3,2 балла.

"Ежегодно (на конкурс — ред.) подается около трех тысяч фильмов, из этого числа отборщики во главе с артдиректором фестиваля Тьерри Фремо выбирают только 19 картин. Конечно, это уже само по себе победа и знак качества. А дальнейшее – ожидание, как разрешат этот ребус члены жюри", — сказал Звягинцев в интервью РИА Новости.

По его словам, призы — это своего рода случай, поэтому может победить любой фильм из конкурсной программы. "Ведь это лотерея со знаком субъективных предпочтений членов жюри", — подчеркнул собеседник агентства.

Звягинцев отметил, что даже великие режиссеры представляли на фестивале не самые свои лучшие фильмы. "Великий Ингмар Бергман снял "Змеиное яйцо", фильм, который сам он считает своим провалом. Так что имя – это не гарантия. Каждый однажды может снять свой не лучший фильм", — добавил он.

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