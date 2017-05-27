Битов рассказал о своей книге "Постскриптум"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Классик советской и российской литературы Андрей Битов, которому в субботу исполняется 80 лет, надеется завершить свою последнюю книгу, которая "лежит в черновиках".

"Я работаю над книгой истории с географией, которая завершает все, что я написал, по-видимому. Это попытка понять Россию, опыт раздумий над пространством империи. Мне всегда не нравилась национальная идея, до которой мы не доросли", — рассказал Битов в интервью РИА Новости.

По его словам, труд может называться "Постскриптум".

"Постскриптум, как жанр, очень интересен, в него умещается, все то, что ты пропустил", — отметил прозаик. Он также надеется, что сможет завершить свое произведение. "Надеюсь, что я завершу свой труд, книга лежит в черновиках, надо вымести весь сор, а у меня уже не те силы. Впервые пробую текст надиктовывать, не знаю, что из этого получится, править все равно придется, это уже другая работа над словом", — добавил писатель.

По словам Битова, сейчас он занят еще одной "очень интересной работой"

"Я изучаю довольно интересного старика — это я. Заменяю рассеянный склероз — рассеянным опытом", — сказал писатель.

Битов отметил, что помимо "изучения старости", его внезапно заинтересовал телевизор. "Я его все время презирал, но сейчас он мне сообщает много больше, чем раньше. То ли я высматриваю сам чего там нет, то ли чудесным образом включаю тогда когда надо", — поделился юбиляр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00