Медведев поздравил писателя Битова с 80-летием

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя Андрея Битова с 80-летием, назвав его человеком редкой интеллигентности и таланта.

Классик советской и российской литературы Андрей Битов отмечает в субботу 80 день рождения.

"Вас, знаменитого писателя, человека редкой интеллигентности и таланта, по праву считают современным классиком. Романы, рассказы, повести, очерки, эссе, созданные вами, стали настоящим событием в литературе. И не только в российской", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на сайте кабинета министров.

Премьер также добавил, что произведения Битова "в полной мере отражают его авторскую и гражданскую позицию".

"Поражают своей глубиной, тонкими философскими наблюдениями, яркими образами, нестандартным взглядом на жизнь. Ваши книги пользуются большой любовью у думающих читателей, ведь в них, помимо блестящего русского языка и увлекательных сюжетов, есть ответы на самые важные вопросы, которые волнуют людей", – добавил Медведев.