Актер Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет брака

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский актер Бен Стиллер разводится с женой Кристин Тейлор после 17 лет брака, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"С неимоверной любовью и уважением друг к другу, проведя вместе 18 лет, мы приняли решение о разводе. Мы останемся преданными родителями и близкими друзьями. Нашим приоритетом останется дальнейшее воспитание детей", — приводит агентство их совместное заявление.

Стиллер и Тейлор состоят в браке с 2000 года, у них двое детей, они также вместе появлялись в фильмах "Вышибалы" (Dodgeball: A True Underdog Story), "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder) и "Образцовый самец" (Zoolander).