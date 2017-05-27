В Афинах состоялся концерт-посвящение ансамблю Александрова

Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва. Архивное фото

Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва. Архивное фото

АФИНЫ, 27 мая — РИА Новости. Концерт-посвящение ансамблю имени А. В. Александрова состоялся в пятницу в клубе офицеров Вооружённых сил Греции в Афинах; в нем приняли участие оркестр ВВС минобороны Греции, хор Афинского муниципалитета, а также видные солисты греческой эстрады и оперной сцены Елена Усманова-Папандопулу и Христос Велизонас.

Основной состав ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и известная "доктор Лиза" — всего 92 человека — погибли в катастрофе самолета Ту-154 25 декабря 2016 года под Сочи, когда они направлялись в Сирию.

С инициативой почтить память российских артистов, погибших в авиакатастрофе, выступил дирижер оркестра Александрос Литсардопулос. Он был другом руководителя ансамбля Александрова Валерия Халилова, которому в этом году исполнилось бы 65 лет.

Как отметил греческий музыкант, два коллектива не раз исполняли произведения на одной сцене, в том числе на Международном фестивале военных оркестров "Спасская башня-2016" в Москве.

Программа памятного мероприятия в столице Греции повторила репертуар последнего выступления александровцев незадолго до трагического полета.

Концерт прошел при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества.

Концерт, прошедший с аншлагом, посетили депутаты парламента Греции, представители министерства иностранных дел, Элладской православной церкви, дипкорпуса и общественных организаций.

Оркестр ВВС Греции и хор Афинского муниципалитета 9 мая выступили на концерте в честь Дня Победы, состоявшемся на площади перед Дворцом Заппион.