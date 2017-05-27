В Афинах состоялся концерт-посвящение ансамблю Александрова

АФИНЫ, 27 мая — РИА Новости. Концерт-посвящение ансамблю имени А. В. Александрова состоялся в пятницу в клубе офицеров Вооружённых сил Греции в Афинах; в нем приняли участие оркестр ВВС минобороны Греции, хор Афинского муниципалитета, а также видные солисты греческой эстрады и оперной сцены Елена Усманова-Папандопулу и Христос Велизонас.
С инициативой почтить память российских артистов, погибших в авиакатастрофе, выступил дирижер оркестра Александрос Литсардопулос. Он был другом руководителя ансамбля Александрова Валерия Халилова, которому в этом году исполнилось бы 65 лет.
Как отметил греческий музыкант, два коллектива не раз исполняли произведения на одной сцене, в том числе на Международном фестивале военных оркестров "Спасская башня-2016" в Москве.
Концерт прошел при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества.
Концерт, прошедший с аншлагом, посетили депутаты парламента Греции, представители министерства иностранных дел, Элладской православной церкви, дипкорпуса и общественных организаций.
Оркестр ВВС Греции и хор Афинского муниципалитета 9 мая выступили на концерте в честь Дня Победы, состоявшемся на площади перед Дворцом Заппион.