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Культура

Рейв в Иране и рок в Северной Корее: стартовал Beat Film Festival

09:0027.05.2017
(обновлено: 09:07 27.05.2017)
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© AFP 2017 / Miguel RiopaАмериканский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Conciertos del nuevo milenio в Сантьяго-де-Компостеле, ИспанияАмериканский певец Игги Поп во время выступления на фестивале Conciertos del nuevo milenio в Сантьяго-де-Компостеле, Испания
© AFP 2017 / Miguel Riopa

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. В Москве до 4 июня проходит Beat Film Festival — крупнейший российский фестиваль документального кино о новой культуре. Среди фильмов этого года — ленты о "Поваренной книге анархиста", рейве в Иране и первом рок-концерте в Северной Корее. 

"День независимости", 2016 год

Когда: 27 и 30 мая, 2 июня

Где: Летний кинотеатр музея "Гараж" в парке Горького

О чем: Словенские провокаторы Laibach, которые входили в художественное объединение NSK, объявили о своем концерте в Северной Корее в июне 2015 года. Для Laibach он стал своего рода художественной акцией: музыканты, которые нередко обращаются к эстетике милитаризма, оказались первой западной группой, которая дала рок-концерт в самой закрытой стране мира. Этот фильм — хроника одного концерта, которую задокументировал норвежский художник Мортен Тровик. Он же был организатором гастролей.

"Американский анархист", 2016 год

Когда: 30 мая и 2 июня

Где: "Каро-11 Октябрь"

О чем: Уильям Пауэлл, автор известной "Поваренной книги анархиста" (в России она включена в список экстремистских материалов), повзрослев, отрекся от своего детища и прожил скромную жизнь директора школы. Автор фильма Чарли Сискел записал интервью с бывшим анархистом незадолго до его смерти. Пауэллу пришлось ответить на все неудобные вопросы. 

"Рейв в Иране", 2016 год

Когда: 27 мая и 1 июня

Где: Центр документального кино и "Каро-11 Октябрь"

О чем: Фильм немецкого режиссера и журналистки Сюзанны Мейер о подпольной рейв-сцене стал хитом международных кинофестивалей. В центре сюжета — два диджея, которые, несмотря на риск ареста, ставят техно на секретных вечеринках Тегерана. Электронная музыка в стране практически под запретом.

"Я — Гагарин", 2017 год

Когда: 31 мая, 2 и 4 июня

Где: Центр документального кино и "Мультимедиа Арт Музей"

О чем: В фильме рассказывается о танцевальной культуре 1990-х: о первом советском рейве "Гагарин-пати" в павильоне "Космос" на ВДНХ и колыбели российской танцевальной сцены — клубе "Танцпол" на Фонтанке, 145. Ленту сняла Ольга Дарфи, свидетельница тех самых событий. 

"Остаться живым. Руководство", 2016 год

Когда: 27 мая и 2 июня

Где: "Каро-11 Октябрь"

О чем: Фильм снят по мотивам одноименного эссе Мишеля Уэльбека. "Мертвый поэт не может писать. Отсюда необходимость оставаться живым", — декламирует на камеру строчки из него Игги Поп. Это жизнеутверждающая и лиричная история о страдании и преодолении, снятая тремя голландскими режиссерами.

"Манифесто", 2017 год

Когда: 29 мая 

Где: Музей современного искусства "Гараж"

О чем: От Казимира Малевича до Ларса фон Триера — тринадцать сцен, каждую из которых разыграла актриса Кейт Бланшетт. Она читает эпизоды из главных художественных манифестов XX века, наряжаясь то школьной учительницей, то бездомной. 

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