Озон рассказал о съемке откровенных сцен в фильме "Двуличный любовник"

КАНН, 26 мая — РИА Новости. Современный классик французского кинематографа, режиссёр Франсуа Озон рассказал о съемке откровенных сцен в своем новом эротическом триллере "Двуличный любовник".

Фильм участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими 18 картинами, в том числе "Нелюбовью" Андрея Звягинцева.

Молодая француженка Хлое, страдая от депрессии, обращается к психотерапевту Полю, который не только помогает ей вылечиться, но и становится ее возлюбленным. Однако после того, как пара съезжается вместе, Хлое понимает, что знает далеко не все о своем новом любовнике. В фильме снялась актриса Марина Вакт, которая сыграла главную роль в ленте "Молода и прекрасна", а также актеры Жереми Ренье и Жаклин Биссет. Критики хорошо встретили картину и аплодировали режиссеру после показа.

"Я изначально рассказываю своим актерам, что я хочу сделать, сначала мы разбираем сцены на бумаге. Мы обсуждаем, что в них происходит, так как эротичность строится на разных чертах характера героев, поэтому их сексуальное поведение меняется", — рассказал Озон журналистам в пятницу.

В свою очередь Вакт сравнила съемки подобных сцен с хореографией, так как в них все очень точно выверено. "Для меня моя обнаженность — это своего рода костюм", — подчеркнула актриса.

При этом Ренье отметил, что он в 17 лет прошел "боевое крещение" на съемках психологически и физически тяжелых сцен в фильме Озона "Криминальные любовники".

"Двуличный любовник" содержит большое количество эротических сцен и даже одну совсем неожиданную, которая заставила критиков на первом показе смущенно засмеяться. Озон пояснил, что этой сценой в самом начале фильма он хотел показать зрителю то, что обычно скрыто от глаз, увлечь его и предать картине мистическую интонацию.