США
26.0526 мая19:02МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Озон рассказал о съемке откровенных сцен в фильме "Двуличный любовник"

18:5526.05.2017
(обновлено: 19:00 26.05.2017)
0480
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Франсуа Озон и актеры Марина Вакт, Жереми Ренье на фотоколле фильма Двуличный любовникРежиссер Франсуа Озон и актеры Марина Вакт, Жереми Ренье на фотоколле фильма Двуличный любовник
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

КАНН, 26 мая — РИА Новости. Современный классик французского кинематографа, режиссёр Франсуа Озон рассказал о съемке откровенных сцен в своем новом эротическом триллере "Двуличный любовник".

Фильм участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими 18 картинами, в том числе "Нелюбовью" Андрея Звягинцева.

Актриса Марион Котийяр во время фотоколла фильма Призраки Исмаэля (Франция) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. 17 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кого любят Канны: самые обласканные участники конкурса этого года
Молодая француженка Хлое, страдая от депрессии, обращается к психотерапевту Полю, который не только помогает ей вылечиться, но и становится ее возлюбленным. Однако после того, как пара съезжается вместе, Хлое понимает, что знает далеко не все о своем новом любовнике. В фильме снялась актриса Марина Вакт, которая сыграла главную роль в ленте "Молода и прекрасна", а также актеры Жереми Ренье и Жаклин Биссет. Критики хорошо встретили картину и аплодировали режиссеру после показа.

"Я изначально рассказываю своим актерам, что я хочу сделать, сначала мы разбираем сцены на бумаге. Мы обсуждаем, что в них происходит, так как эротичность строится на разных чертах характера героев, поэтому их сексуальное поведение меняется", — рассказал Озон журналистам в пятницу.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Марина Вакт на фотоколле фильма "Двуличный любовник"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Марина Вакт на фотоколле фильма "Двуличный любовник"

В свою очередь Вакт сравнила съемки подобных сцен с хореографией, так как в них все очень точно выверено. "Для меня моя обнаженность — это своего рода костюм", — подчеркнула актриса.

При этом Ренье отметил, что он в 17 лет прошел "боевое крещение" на съемках психологически и физически тяжелых сцен в фильме Озона "Криминальные любовники".

"Двуличный любовник" содержит большое количество эротических сцен и даже одну совсем неожиданную, которая заставила критиков на первом показе смущенно засмеяться. Озон пояснил, что этой сценой в самом начале фильма он хотел показать зрителю то, что обычно скрыто от глаз, увлечь его и предать картине мистическую интонацию.

Звездные красотки: черно-белый взгляд на Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМодель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Актриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцФотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).Фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Фотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЧешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцИспанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).Испанская актриса Пас Вега на красной дорожке премьеры фильма Квадрат (The Square) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Испанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПредседатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".Американская актриса Ума Турман и члены жюри
© Sputnik / Асатур Есаянц
Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).Актриса Николь Кидман на красной дорожке премьеры фильма Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.Актриса Малика Шерават на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).Американская модель, актриса Молли Симс на красной дорожке премьеры фильма Окча (Okja) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.Актриса Дипика Падуконе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".Актриса Марина Орлова на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).
© Sputnik / Асатур ЕсаянцСупермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.Супермодель Адриана Лима на красной дорожке премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.Российская модель и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.Актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.
/
Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена