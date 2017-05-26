Озон рассказал о съемке откровенных сцен в фильме "Двуличный любовник"

18:5526.05.2017
(обновлено: 19:00 26.05.2017)
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КАНН, 26 мая — РИА Новости. Современный классик французского кинематографа, режиссёр Франсуа Озон рассказал о съемке откровенных сцен в своем новом эротическом триллере "Двуличный любовник".
Фильм участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими 18 картинами, в том числе "Нелюбовью" Андрея Звягинцева.
Молодая француженка Хлое, страдая от депрессии, обращается к психотерапевту Полю, который не только помогает ей вылечиться, но и становится ее возлюбленным. Однако после того, как пара съезжается вместе, Хлое понимает, что знает далеко не все о своем новом любовнике. В фильме снялась актриса Марина Вакт, которая сыграла главную роль в ленте "Молода и прекрасна", а также актеры Жереми Ренье и Жаклин Биссет. Критики хорошо встретили картину и аплодировали режиссеру после показа.
"Я изначально рассказываю своим актерам, что я хочу сделать, сначала мы разбираем сцены на бумаге. Мы обсуждаем, что в них происходит, так как эротичность строится на разных чертах характера героев, поэтому их сексуальное поведение меняется", — рассказал Озон журналистам в пятницу.
Актриса Марина Вакт на фотоколле фильма "Двуличный любовник"
В свою очередь Вакт сравнила съемки подобных сцен с хореографией, так как в них все очень точно выверено. "Для меня моя обнаженность — это своего рода костюм", — подчеркнула актриса.
При этом Ренье отметил, что он в 17 лет прошел "боевое крещение" на съемках психологически и физически тяжелых сцен в фильме Озона "Криминальные любовники".
"Двуличный любовник" содержит большое количество эротических сцен и даже одну совсем неожиданную, которая заставила критиков на первом показе смущенно засмеяться. Озон пояснил, что этой сценой в самом начале фильма он хотел показать зрителю то, что обычно скрыто от глаз, увлечь его и предать картине мистическую интонацию.
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Актриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).
Фотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).
Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
Испанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).
Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".
Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.
Актриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).
Актриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Американская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).
Актриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.
Российская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".
Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).
Супермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.
Российская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.
Американская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.