Алексей Учитель не видит вмешательства государства в искусство

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что целенаправленного вмешательства государства в творчество театров или киностудий нет; это доказывают и фильмы его студии "Рок", и репертуар "Гоголь-Центра".

"Напрямую нет, безусловно. Мне кажется, опыт работы "Гоголь-Центра" и нашей киностудии говорит о том, что мы делаем то, что хотим. Это правда", — сказал Учитель в эфире телеканала "Дождь", отвечая на вопрос, видит ли он в ситуации с проверкой фильма "Матильда" и обысками в "Гоголь-Центре" направленную государственную политику, рассчитанную на контроль за творческой интеллигенцией, которая создает произведения на государственные средства.

По словам режиссера, в случае с проверкой картины "Матильда" он не чувствует ущемления со стороны официальных властей.

"Я абсолютно искренне говорю, я не вижу. Ведь парадокс в том, что, я уверен, не было бы запросов лично депутата Поклонской, не было бы никаких проверок. Я не вижу никакого ущемления лично себя, нашей картины со стороны официальных властей. Не вижу и не чувствую", — пояснил он.

Ранее адвокат Учителя сообщил РИА Новости, что полиция Санкт-Петербурга по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской потребовала документы у кинокомпании режиссера "для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления". Поклонская же заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по "Матильде", все они были основаны на обращениях граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Кроме того, Учитель прокомментировал ситуацию с обысками в "Гоголь-Центре" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова. По словам режиссера, он очень любит "Гоголь-Центр" и к творчеству Серебренникова относится с большим уважением.

"Я считаю, что то, в какой форме его брали на допрос — невозможно, возмутительно", — заключил Учитель.

Обыски в "Гоголь-центре" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.