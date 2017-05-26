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Культура

Выходные в Москве: премьера балета "Маскарад" в театре Сац и выставка Гауди

18:3126.05.2017
(обновлено: 18:44 26.05.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница на выставке Антонио Гауди. Барселона в Московском музее современного искусства. Макет храма Святого семейства. Масштаб 1:400Посетительница на выставке Антонио Гауди. Барселона в Московском музее современного искусства. Макет храма Святого семейства. Масштаб 1:400
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Грядущие выходные москвичи могут провести на выставке архитектора Антонио Гауди в Московском музее современного искусства или ознакомиться с экспозицией армянского импрессионизма в Музее русского импрессионизма, посетить премьеру балета "Маскарад" в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац или моноспектакль Олега Меньшикова "1900" в театре имени Ермоловой, а также посмотреть актуальные документальные фильмы о мире искусства на фестивале Beat Film Festival или долгожданную премьеру блокбастера "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Посетительница на выставке Антонио Гауди. Барселона в Московском музее современного искусства. Дом Бальо: внутренний двор
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Либо гений, либо сумасшедший": в Москву привезли выставку Антонио Гауди

Выставки

В Московском музее современного искусства открылась выставка о творчестве известного испанского архитектора Антонио Гауди. В экспозиции представлено более 150 произведений автора, от планов и чертежей студента Гауди до мебели из Дома Кальвета и декоративных плиток из парка Гуэля, созданных в поздний период его творчества. Проект призван проследить творческий путь Гауди, отмечая наиболее заметные достижения инженерной мысли архитектора при его жизни, а также его влияние на современную культуру в целом. Экспозиция состоит из пяти тематических разделов: зрителям предстоит познакомится с биографией творца, узнать о городских объектах, ставших символами Барселоны, в частности, о школе святой Терезы, дворце и парке Гуэля, Доме Висенс, Доме Бальо. Примечательно, что выставка открылась в год 165-летия со дня рождения архитектора.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница на выставке "Антонио Гауди. Барселона" в Московском музее современного искусства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетительница на выставке "Антонио Гауди. Барселона" в Московском музее современного искусства

Последнюю неделю работает в Музее русского импрессионизма выставка из собрания Национальной галереи Армении и Музея русского искусства в Ереване под названием "Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа". В экспозицию вошли 58 работ двадцати двух армянских художников-импрессионистов, среди которых всемирно признанный мастер Мартирос Сарьян, ученик Серова и Коровина, ключевая фигура армянского искусства Егише Тадевосян, Седрак Аракелян и другие. Армянский импрессионизм сформировался под влиянием французских художников, переняв их манеру, ощущение света и тени. Художники этого направления стремились показать многовековые культурные традиции народа и красоту родной земли. Лучшие образцы их творчества посетители музея могут увидеть до 4 июня включительно.

Театр

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Театральные премьеры июня: "Снегурочка" и "Души"
В субботу на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац состоится премьерный показ балета "Маскарад" по пьесе Михаила Лермонтова в постановке известного хореографа Кирилла Симонова на музыку композитора Арама Хачатуряна. По словам худрука Георгия Исаакяна, этот спектакль появился в афише театра в год столетия легендарного спектакля Всеволода Мейерхольда в Александринском театре и в год столетия революции в России, чтобы отметить знаменательные даты. Балет продолжает традицию приобщения подростков и молодежи к классическому музыкальному и литературному наследию, но, разумеется, будет интересен для представителей разных поколений. В спектакле прозвучит сюита к драме Лермонтова "Маскарад", сюита к пьесе Лавренева "Лермонтов" и другие произведения Арама Хачатуряна.

Дети с ограниченными возможностями сочинили пьесы для Театра Ермоловой
© РООИ «Перспектива»
Дети с инвалидностью сочинили пьесы для Театра Ермоловой
В воскресенье гости театра имени Ермоловой увидят спектакль по мотивам пьесы известного итальянского писателя Алессандро Барикко под названием "1900". Моноспектакль худрука театра Олега Меньшикова расскажет о необычайной судьбе талантливого пианиста, который в младенчестве был найден на борту трансатлантического лайнера и никогда не ступал на берег. Пассажирам неведомо, откуда взялся этот человек и где научился столь виртуозной игре. Меньшиков создал постановку совместно с режиссером Галиной Дубовской и художником-постановщиком Игорем Поповым. Музыкальное сопровождение осуществляют пианист Олег Старинов, контрабасист Денис Шушков и ударник Петр Талалай.

Кино

Студия Walt Disney. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Премьеры недели: пятая часть "Пиратов Карибского моря" вне конкуренции
В четверг состоялась премьера блокбастера "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья. Режиссёрами нового фильма стали Йоахим Роннинг и Эспен Сандберг, а компанию Деппу составили оскароносные Хавьер Бардем и Джеффри Раш. Бардем сыграл капитана команды мертвецов Салазара по кличке Морской Мясник, питающего особую ненависть к Джеку. Победить врага капитан Воробей сможет с помощью мифического трезубца Посейдона, за которым он отправится в компании неотразимой Карины Смит и юного матроса Генри. Съемки блокбастера проходили на восточном побережье Австралии, в заливе Мортон, природном парке Леннокс Хедленд, на горе Тамбурин, островах Святой Троицы и в канадском Ванкувере. Сцены на кораблях снимались на масштабной "арене кораблей" с практически полноразмерными судами, установленными на подвижных платформах.

Кадр из сериала Гоголь
© Продюсерский центр "Среда"
В Сети появился новый тизер-трейлер фильма "Гоголь. Начало"
Уходящая неделя не порадовала любителей кино большим количеством премьер. С лихвой восполнить эти пробелы постарается международный фестиваль документального кино о новой культуре под названием Beat Film Festival, который начался в четверг. Масштабный смотр познакомит зрителей с громкими документальными фильмами об актуальных событиях мира музыки, современного искусства, уличной культуры, спорта и новых технологий. В субботу в рамках фестиваля состоятся показы фильмов "Терпение (по Зебальду)" о жизни автора книг "Кольца Сатурна" и "Аустерлиц", "Леонард Коэн: Птичка на проводе" о недавно почившем музыканте и другие. В воскресенье можно будет посмотреть картину о концерте популярных музыкантов Major Lazer на Кубе.

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