Алексей Учитель заявил, что Поклонская злоупотребляет служебным положением

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Алексей Учитель надеется, что депутаты Госдумы призовут Наталью Поклонскую действовать в рамках депутатской этики, поскольку, как считает режиссер, она злоупотребляет положением и своими действиями мешает выпустить в прокат фильм "Матильда".

Ранее адвокат Учителя сообщил РИА Новости, что полиция Санкт-Петербурга по запросу депутата Госдумы Поклонской потребовала документы у кинокомпании режиссера "для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления". Поклонская же заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по "Матильде", все они были основаны на обращениях граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Режиссер подтвердил, что на студию "Рок" пришел представитель УВД Василеостровского района Санкт-Петербурга и предъявил бумагу с требованием предоставить финансовые и не только документы за последние три года. При этом Учитель заметил, что к новым проверкам они готовы, поскольку правоохранители недавно уже ознакомились со всеми документами и не обнаружили никаких нарушений.

"Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонская смешивает личное и работу, при известном ее отношении к персоне Николая II она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат фильм "Матильда". Мы уже обращались в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить деятельность депутата Поклонской, но, к сожалению, так и не получили никакого ответа. Надеемся, что коллеги Поклонской из Госдумы призовут её действовать в рамках правил, которые присущи этике депутата", — цитирует Учителя пресс-служба компании Sarafan PR.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".