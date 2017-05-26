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Культура

На фестивале "Красная площадь" состоится вечер памяти Евтушенко

16:5626.05.2017
(обновлено: 16:58 26.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Народного артиста РФ Юрия Башмета, а также вечер памяти Евгения Евтушенко пройдут на "Главной сцене" книжного фестиваля "Красная площадь", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Панихида по поэту: в Москве простились с Евгением Евтушенко
"Подарком зрителям и гостям фестиваля на "Главной сцене" станет концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста, Народного артиста РФ Юрия Башмета", — говорится в сообщении.

"Главная сцена" разместится у храма Василия Блаженного, где состоятся самые яркие события фестиваля: выступления поэтов и писателей, музыкантов и актеров — звезд литературы, театра и кино. Всего в программе этой площадки запланировано более 30 мероприятий.

Жизненный путь Евгения Евтушенко
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Жизненный путь Евгения Евтушенко

Одним из главных событий здесь также станет вечер памяти Евгения Евтушенко, где прозвучат стихи поэта в исполнении актеров Дмитрия Певцова, Александра Збруева, Ивана Агапова, Алексея Шейнина, Владимира Скворцова, Дарьи Михайловой, Дарьи Белоусовой, поэта Владимира Вишневского, а также участников телевизионного проекта "Синяя птица".

В рамках фестиваля на площадке "Нон-фикшн" жена первого президента России Наина Ельцина презентует свои мемуары "Личная жизнь", охватывающие период с 1930-х годов до наших дней. Для юных посетителей откроется площадка "Детская и учебная литература". Необычными образами ребят порадуют Народный артист РФ Сергей Юрский, известная писательница Татьяна Устинова и телеведущий Антон Комолов — они представят свои книги из серии Animal books. Гостей угостят фирменным мороженым ГУМа. Кроме того, на фестивале представят народную видеокнигу "Читаем Онегина" — четырехчасовой марафон, в котором приняли участие более 200 чтецов из разных уголков России и 24 стран мира.

Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Библионочь": воспоминания о Евтушенко и квесты в библиотеке
Книжный фестиваль "Красная площадь", пройдет в Москве с 3 по 6 июня. Всего же на его 12 площадках состоится 500 событий, соберется порядка 400 издательств со всей России — от Якутии до Крыма. Свои книги презентуют издатели из Республики Беларусь. Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь". Он был приурочен ко Дню рождения Пушкина и Дню русского языка.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступит Генеральным информационным партнером Книжного фестиваля "Красная площадь".

Голос "оттепели" Евгений Евтушенко
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПубликоваться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.Евгений Евтушенко (на заднем плане) с товарищами по студенческой баскетбольной команде. 1948 год
© РИА Новости
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Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.Поэт Евгений Евтушенко на набережной в Гаване. 1960 год
© РИА Новости
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Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкВ 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во ФранцииПоэт Евгений Евтушенко (на сцене) читает свои стихи. 1962 год
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкв 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.Евгений Евтушенко с сыном. 1989 год
© РИА Новости / Валерий Плотников
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в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
© РИА Новости / Петр Петрович МалиновскийПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 годЕвгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский
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Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
© РИА Новости / С. СоловьевПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".Евгений Евтушенко в гримерной киностудии Мосфильм
© РИА Новости / С. Соловьев
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Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСоветский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке Олимпийский. 1983 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках. 1989 год
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".Поэт Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске
© РИА Новости / Иван Руднев
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Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.Поэт Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее
© РИА Новости / Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкДмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения Государственной премии за 2009 год в области литературы и искусства поэту Евгению Евтушенко. 12 июня 2010
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.Поэт Евгений Евтушенко с супругой Марией
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕвгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
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