На фестивале "Красная площадь" состоится вечер памяти Евтушенко

16:5626.05.2017
(обновлено: 16:58 26.05.2017)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Народного артиста РФ Юрия Башмета, а также вечер памяти Евгения Евтушенко пройдут на "Главной сцене" книжного фестиваля "Красная площадь", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Подарком зрителям и гостям фестиваля на "Главной сцене" станет концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста, Народного артиста РФ Юрия Башмета", — говорится в сообщении.
"Главная сцена" разместится у храма Василия Блаженного, где состоятся самые яркие события фестиваля: выступления поэтов и писателей, музыкантов и актеров — звезд литературы, театра и кино. Всего в программе этой площадки запланировано более 30 мероприятий.
Одним из главных событий здесь также станет вечер памяти Евгения Евтушенко, где прозвучат стихи поэта в исполнении актеров Дмитрия Певцова, Александра Збруева, Ивана Агапова, Алексея Шейнина, Владимира Скворцова, Дарьи Михайловой, Дарьи Белоусовой, поэта Владимира Вишневского, а также участников телевизионного проекта "Синяя птица".
В рамках фестиваля на площадке "Нон-фикшн" жена первого президента России Наина Ельцина презентует свои мемуары "Личная жизнь", охватывающие период с 1930-х годов до наших дней. Для юных посетителей откроется площадка "Детская и учебная литература". Необычными образами ребят порадуют Народный артист РФ Сергей Юрский, известная писательница Татьяна Устинова и телеведущий Антон Комолов — они представят свои книги из серии Animal books. Гостей угостят фирменным мороженым ГУМа. Кроме того, на фестивале представят народную видеокнигу "Читаем Онегина" — четырехчасовой марафон, в котором приняли участие более 200 чтецов из разных уголков России и 24 стран мира.
Книжный фестиваль "Красная площадь", пройдет в Москве с 3 по 6 июня. Всего же на его 12 площадках состоится 500 событий, соберется порядка 400 издательств со всей России — от Якутии до Крыма. Свои книги презентуют издатели из Республики Беларусь. Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь". Он был приурочен ко Дню рождения Пушкина и Дню русского языка.
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