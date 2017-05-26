США
26.0526 мая16:00МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Наше все от Бунина до Мессерера: кому вручали Пушкинскую премию

15:3526.05.2017
(обновлено: 15:36 26.05.2017)
0300
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТеатральный художник Борис МессерерТеатральный художник Борис Мессерер
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Традиционно в день рождения "солнца русской поэзии" — 26 мая по старому стилю — в Государственном музее А. С. Пушкина награждают лауреатов Новой Пушкинской премии. В этом году премию "За совокупный творческий вклад в отечественную культуру" получают художник Борис Мессерер и поэт Иван Жданов. Размер денежного приза — 200 тысяч рублей. С этого года лауреатам также вручают гранты на двухнедельное проживание в заповеднике "Михайловское".

Выдающийся театральный художник, автор сценографии более 150 спектаклей, Борис Мессерер — сын актрисы Анель Судакевич и балетмейстера Большого театра Асафа Мессерера, супруг поэтессы Беллы Ахмадулиной. В 2016 году вышли мемуары Мессерера "Промельк Беллы. Романтическая хроника", высоко оцененные литературными критиками.

© Фото : ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"Поэт Иван Жданов на встрече со студентами АлтГУ
© Фото : ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"
Поэт Иван Жданов на встрече со студентами АлтГУ
Поэт Иван Жданов прославился в 1982 году после выхода его первой книги "Портрет". Лауреат престижных поэтических премий, Жданов также известен как фотограф, переводчик и эссеист. Ему принадлежат работы о Державине и Булгакове.

Новая Пушкинская премия вручается тринадцатый раз, но ее истоки ведут к позапрошлому веку. С 1881 года из средств, собранных по подписке на памятник Пушкину в Москве, отделение русского языка и словесности Императорской академии наук каждые два года награждало одного или двух лауреатов, которые получали солидный приз в 1000 рублей — или по 500 рублей соответственно.

Работа Михаила Копьева Портрет Игоря Северянина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
"Король поэтов" и "завывающий баритон": семь фактов об Игоре Северянине

В постсоветское время появилась идея возродить премию в преддверии 200-летия Пушкина. Первым за дело взялся фонд немецкого предпринимателя Альфреда Тёпфера. Параллельно была учреждена государственная Пушкинская премия. Однако в 2005 году обе награды прекратили свое существование.

Чтобы традиция не прервалась, фонд Александра Жукова, Государственный музей Пушкина и музей-заповедник "Михайловское" учредили Новую Пушкинскую премию. За 136 лет существования награды ее получали самые разные люди — от членов царской семьи до нобелевских лауреатов.

Великий князь Константин Константинович Романов

© Архив РАНВеликий князь Константин Романов
© Архив РАН
Великий князь Константин Романов

Одним из первых лауреатов Пушкинской премии стал внук Николая I. Константин Романов был известным литератором — писал стихи под псевдонимом "К.Р.", переводил иностранных поэтов, выпустил несколько сборников, вел переписку с Гончаровым и Фетом. О поэтическом даре великого князя хвалебно отзывался Чайковский, которому Константин Константинович посвятил одно из своих стихотворений.

В 1887 году князя избрали почетным членом Императорской академии наук, а через два года он стал ее президентом. Именно по инициативе августейшей особы был учрежден Разряд изящной словесности, по которому в почетные академики были приняты многие известные писатели: Толстой, Бунин, Короленко, Сухово-Кобылин, Чехов и другие.

Иван Бунин

© предоставелно Государственным Литературным музеемИван Бунин. 1937 год
© предоставелно Государственным Литературным музеем
Иван Бунин. 1937 год

Путь нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина к славе был непростым. Не имея литературного агента, он сам занимался продвижением своих книг, отсылал их всем знакомым и просил написать рецензию.

Советская поэтесса Белла Ахмадулина за рулем автомобиля
© РИА Новости / Тейтельбаум
Перейти в фотобанк
Белла Ахмадулина глазами мужчин: муза, икона, друг

Весной 1901 года Иван Бунин обратился к Антону Чехову с просьбой выдвинуть его стихотворения на соискание Пушкинской премии. Сам Чехов получил эту награду в 1888 году, хотя не прилагал к этому усилий. Он согласился помочь коллеге и отправил произведения Бунина на рассмотрение комиссии. Мнения рецензентов разошлись. В итоге на голосовании в октябре 1903 года Бунин получил восемь голосов против трех.

В 1909 году писатель снова удостоился почетной награды, разделив ее с Александром Куприным. На этот раз рецензентом выступил великий князь Константин Романов. Кроме почетного звания и денег, лауреату вручали специальную Пушкинскую медаль. На одной ее стороне изображен профиль поэта, а на другой — лира и знаменитые пушкинские строки: "Душа в заветной лире мой прах переживет". К сожалению, медали были украдены у Бунина в Софии после эвакуации из Одессы в 1920 году.

Андрей Битов

© Фото : предоставлено пресс-службой Новой Пушкинской премииПисатель Андрей Битов
© Фото : предоставлено пресс-службой Новой Пушкинской премии
Писатель Андрей Битов

Прозаик Андрей Битов стал первым лауреатом "немецкой" Пушкинской премии, составлявшей в то время 40 тысяч марок, в перестроечном 1989 году. Символично, что за 10 лет до этого Битов опубликовал в США роман "Пушкинский дом".

Выпускник геологоразведочного факультета, Битов часто называл себя непрофессиональным писателем. Премия стала первой ласточкой новых возможностей для автора, чьи произведения не жаловала советская цензура. Вслед за фондом Тепфера Битову начали вручать престижные награды как в Европе, так и на родине. Сегодня, будучи классиком отечественной литературы, он возглавляет совет Новой Пушкинской премии, который без конкурса и жюри определяет лауреатов.

Белла Ахмадулина

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЗнаменитый сценограф Борис Мессерер и поэтесса Белла Ахмадулина после церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве. 2008 год
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Знаменитый сценограф Борис Мессерер и поэтесса Белла Ахмадулина после церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве. 2008 год
Поэтесса-шестидесятница Белла Ахмадулина получила Пушкинскую премию Альфреда Тёпфера в 1994 году. Известная выступлениями в Политехническом музее вместе с другими кумирами "оттепели" — Евтушенко, Вознесенским и Рождественским, Ахмадулина при этом считала себя продолжательницей дела поэтов "Золотого века". Наследие Пушкина и Лермонтова занимало в ее творчестве особое место. Поэтесса написала несколько эссе о своих великих "учителях".

Традиция преемственности в литературе интересным образом отразилась и в жизни семьи Ахмадулиной. Почти 40 лет поэтесса прожила с четвертым мужем — театральным художником Борисом Мессерером. В прошлом году он издал объемные мемуары, посвященные жене, за которые и получает сейчас Новую Пушкинскую премию.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена