Наше все от Бунина до Мессерера: кому вручали Пушкинскую премию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Традиционно в день рождения "солнца русской поэзии" — 26 мая по старому стилю — в Государственном музее А. С. Пушкина награждают лауреатов Новой Пушкинской премии. В этом году премию "За совокупный творческий вклад в отечественную культуру" получают художник Борис Мессерер и поэт Иван Жданов. Размер денежного приза — 200 тысяч рублей. С этого года лауреатам также вручают гранты на двухнедельное проживание в заповеднике "Михайловское".

Выдающийся театральный художник, автор сценографии более 150 спектаклей, Борис Мессерер — сын актрисы Анель Судакевич и балетмейстера Большого театра Асафа Мессерера, супруг поэтессы Беллы Ахмадулиной. В 2016 году вышли мемуары Мессерера "Промельк Беллы. Романтическая хроника", высоко оцененные литературными критиками.

Поэт Иван Жданов прославился в 1982 году после выхода его первой книги "Портрет". Лауреат престижных поэтических премий, Жданов также известен как фотограф, переводчик и эссеист. Ему принадлежат работы о Державине и Булгакове.

Новая Пушкинская премия вручается тринадцатый раз, но ее истоки ведут к позапрошлому веку. С 1881 года из средств, собранных по подписке на памятник Пушкину в Москве, отделение русского языка и словесности Императорской академии наук каждые два года награждало одного или двух лауреатов, которые получали солидный приз в 1000 рублей — или по 500 рублей соответственно.

В постсоветское время появилась идея возродить премию в преддверии 200-летия Пушкина. Первым за дело взялся фонд немецкого предпринимателя Альфреда Тёпфера. Параллельно была учреждена государственная Пушкинская премия. Однако в 2005 году обе награды прекратили свое существование.

Чтобы традиция не прервалась, фонд Александра Жукова, Государственный музей Пушкина и музей-заповедник "Михайловское" учредили Новую Пушкинскую премию. За 136 лет существования награды ее получали самые разные люди — от членов царской семьи до нобелевских лауреатов.

Великий князь Константин Константинович Романов

© Архив РАН Великий князь Константин Романов © Архив РАН Великий князь Константин Романов

Одним из первых лауреатов Пушкинской премии стал внук Николая I. Константин Романов был известным литератором — писал стихи под псевдонимом "К.Р.", переводил иностранных поэтов, выпустил несколько сборников, вел переписку с Гончаровым и Фетом. О поэтическом даре великого князя хвалебно отзывался Чайковский, которому Константин Константинович посвятил одно из своих стихотворений.

В 1887 году князя избрали почетным членом Императорской академии наук, а через два года он стал ее президентом. Именно по инициативе августейшей особы был учрежден Разряд изящной словесности, по которому в почетные академики были приняты многие известные писатели: Толстой, Бунин, Короленко, Сухово-Кобылин, Чехов и другие.

Иван Бунин

© предоставелно Государственным Литературным музеем Иван Бунин. 1937 год © предоставелно Государственным Литературным музеем Иван Бунин. 1937 год

Путь нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина к славе был непростым. Не имея литературного агента, он сам занимался продвижением своих книг, отсылал их всем знакомым и просил написать рецензию.

Весной 1901 года Иван Бунин обратился к Антону Чехову с просьбой выдвинуть его стихотворения на соискание Пушкинской премии. Сам Чехов получил эту награду в 1888 году, хотя не прилагал к этому усилий. Он согласился помочь коллеге и отправил произведения Бунина на рассмотрение комиссии. Мнения рецензентов разошлись. В итоге на голосовании в октябре 1903 года Бунин получил восемь голосов против трех.

В 1909 году писатель снова удостоился почетной награды, разделив ее с Александром Куприным. На этот раз рецензентом выступил великий князь Константин Романов. Кроме почетного звания и денег, лауреату вручали специальную Пушкинскую медаль. На одной ее стороне изображен профиль поэта, а на другой — лира и знаменитые пушкинские строки: "Душа в заветной лире мой прах переживет". К сожалению, медали были украдены у Бунина в Софии после эвакуации из Одессы в 1920 году.

Андрей Битов

© Фото : предоставлено пресс-службой Новой Пушкинской премии Писатель Андрей Битов © Фото : предоставлено пресс-службой Новой Пушкинской премии Писатель Андрей Битов

Прозаик Андрей Битов стал первым лауреатом "немецкой" Пушкинской премии, составлявшей в то время 40 тысяч марок, в перестроечном 1989 году. Символично, что за 10 лет до этого Битов опубликовал в США роман "Пушкинский дом".

Выпускник геологоразведочного факультета, Битов часто называл себя непрофессиональным писателем. Премия стала первой ласточкой новых возможностей для автора, чьи произведения не жаловала советская цензура. Вслед за фондом Тепфера Битову начали вручать престижные награды как в Европе, так и на родине. Сегодня, будучи классиком отечественной литературы, он возглавляет совет Новой Пушкинской премии, который без конкурса и жюри определяет лауреатов.

Белла Ахмадулина

Поэтесса-шестидесятница Белла Ахмадулина получила Пушкинскую премию Альфреда Тёпфера в 1994 году. Известная выступлениями в Политехническом музее вместе с другими кумирами "оттепели" — Евтушенко, Вознесенским и Рождественским, Ахмадулина при этом считала себя продолжательницей дела поэтов "Золотого века". Наследие Пушкина и Лермонтова занимало в ее творчестве особое место. Поэтесса написала несколько эссе о своих великих "учителях".

Традиция преемственности в литературе интересным образом отразилась и в жизни семьи Ахмадулиной. Почти 40 лет поэтесса прожила с четвертым мужем — театральным художником Борисом Мессерером. В прошлом году он издал объемные мемуары, посвященные жене, за которые и получает сейчас Новую Пушкинскую премию.