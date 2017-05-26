Экс-вокалист Oasis выступит в Манчестере на благотворительном концерте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер на следующей неделе впервые выступит с сольным концертом, все вырученные средства от которого пойдут семьям жертв теракта, произошедшего вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена", пишет газета Manchester Evening News.
В ходе своего мини-тура Галлахер представит свой дебютный альбом As You Were, который должен выйти в октябре, а также выступит с песнями группы Oasis.
Как пишет издание, билеты на концерт Галлахера в Манчестере поступили в продажу в пятницу в 9.00 по местному времени (11.00 мск). На сайте продаж сообщается, что все билеты на это мероприятие уже распроданы.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По версии следствия, подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России