Экс-вокалист Oasis выступит в Манчестере на благотворительном концерте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер на следующей неделе впервые выступит с сольным концертом, все вырученные средства от которого пойдут семьям жертв теракта, произошедшего вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена", пишет газета Manchester Evening News.

Сообщается, что концерт состоится в зале O2 Ritz во вторник. Помимо этого, на июнь запланировано еще три концерта музыканта. Согласно расписанию, опубликованному на сайте певца, 1 июня его концерт состоится в лондонском ночном клубе Electric Brixton, 10 июня Галлахер выступит на сцене театра Olympia Theatre в ирландской столице Дублине, 11 июня концерт состоится на концертной площадке шотландского Глазго Barrowlands.

В ходе своего мини-тура Галлахер представит свой дебютный альбом As You Were, который должен выйти в октябре, а также выступит с песнями группы Oasis.

Как пишет издание, билеты на концерт Галлахера в Манчестере поступили в продажу в пятницу в 9.00 по местному времени (11.00 мск). На сайте продаж сообщается, что все билеты на это мероприятие уже распроданы.

Галлахер заявил, что не задумываясь принял решение пожертвовать средства от концерта семьям жертв теракта. "Я просто знал, что должен это сделать. Я делаю это не ради денег. Концерт должен был состояться в любом случае, и мы все должны делать, что можем. Я хочу попытаться подбодрить людей, таких людей как я, делая то, что мы делаем. Это наша обязанность дать людям хорошо провести время", — заявил музыкант.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По версии следствия, подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России