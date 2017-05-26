Книги на июнь: новый Акунин и роман Шмитта о журналисте с уникальным даром

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Начало лета готовит для всех любителей литературы роман Эрика-Эмманюэля Шмитта о журналисте с необычными способностями, художественную трактовку событий XVII века в изложении Бориса Акунина "Седмица Трехглазого", захватывающую историю Саймона Шама о великом голландском живописце Рембрандте, психологический триллер Дмитрия Глуховского "Текст" и магический реализм в "Доме духов" от чилийской писательницы Исабель Альенте.

"Человек, который видел сквозь лица"

Творчество франко-бельгийского драматурга и писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта непредсказуемо: на страницах его рассказов и пьес оживают Фрейд, Моцарт, Дени Дидро и даже Гитлер, а магия вступает на территорию реальности. В своих многочисленных произведениях он рассуждает о религии и роли бога, о прошлом и настоящем, задавая актуальные вопросы не только героям современности, но и известным личностям прошлого. В новой книге под названием "Человек, который видел сквозь лица", публикацию которой осуществляет издательство "Азбука-Аттикус", Шмитт обращается к невероятно острой в наши дни проблеме терроризма.

По сюжету, в маленьком бельгийском городке Шарлеруа происходит теракт – взрыв на паперти уносит множество жизней, подозрение падает на местных религиозных фанатиков. Молодой человек Огюстен, недавно получивший стажировку в местной газете, берется за собственное расследование. При этом герой вынужден уживаться и с собственными демонами – уникальный дар (или проклятие) позволяет ему видеть крошечных существ, парящих над людьми. Книга выходит в переводе Ирины Волевич.

"Седмица трехглазого"

Борис Акунин уже несколько лет занимается работой над масштабным многотомным проектом "История Российского Государства". Осенью прошлого года он подготовил четвертый том серии под названием "Между Европой и Азией. Семнадцатый век", посвященный событиям Смутного времени, загадке Лжедмитрия, народным бунтам и присоединению Украины. Реальные исторические события вдохновили автора на создание нового романа "Седмица Трехглазого", которая выходит в издательстве "Эксмо-АСТ".

Героем произведения становится сирота Маркел. В юности он пережил множество приключений, а повзрослев, принял на себя руководство государевой стражей. Читателю предстоит погрузиться в мир загадочных злодеяний старой Москвы, на фоне которых развернется история всего XVII века. Кроме того в том вошла пьеса "Убить змееныша" – о людях, определивших дальнейший ход истории Российского государства.

"Глаза Рембрандта"

"Текст"

Саймон Шама, автор книг по немецкой и французской истории, а также создатель нескольких фильмов об истории Англии и захватывающего сериала о великих художниках под названием "Сила искусства", создал многостраничный труд о жизни и творчестве Рембрандта почти 20 лет назад. Наконец увлекательное историческое повествование о Нидерландах XVII века и месте художника, продемонстрировавшего величие голландской живописи, выходит в издательстве "Азбука-Аттикус". С мастерством романиста и профессионального историка Шама вплетает редкие документальные материалы о жизни уроженца небольшого нидерландского городка Лейден в обширный исторический контекст. Он пишет вне рамок академического канона, именно этим привлекая читателя, перед глазами которого развернется процесс эволюции портретов и автопортретов Рембрандта, а также откроются секреты таких шедевров, как "Урок анатомии доктора Тульпа" или "Ночной дозор". Перевод книги осуществила Вера Ахтырская.

"Дом духов"

Дмитрий Глуховский, известный широкой публике как создатель постапокалиптического мира романа "Метро 2033" и двух его продолжений, в своем новом произведении решается на эксперимент. Роман "Текст" начисто лишен мрачных картин будущего, мутантов или оружия, а на его страницах не встретишь зомби; от всей постъядерной мишуры Глуховский отказывается в пользу реализма. Героями романа становятся молодые люди — бунтари и покорные обстоятельствам, местом действия — современная Москва. Сам автор называет "Текст" психологическим триллером, где смешиваются драма, криминальная интрига, извечная проблема отцов и детей. Во время написания романа автор консультировался с сотрудниками полиции и оперативниками Федеральной службы по контролю с наркотиками (ФСКН), чтобы детективные эпизоды выглядели достоверно, честно и точно. Роман выходит в издательстве "Эксмо-АСТ".

Чилийская писательница Исабель Альенте считается одним из продолжателей традиций магического реализма Габриэля Гарсиа Маркеса и отчасти Жоржи Амаду. Самому обширному кругу зарубежных читателей Альенте на протяжении долгих лет творчества рассказывает об истории, культуре и политике латиноамериканского континента. Свой первый роман под названием "Дом духов", который выходит в издательстве "Иностранка", она начала с письма своему дедушке, а посвятила "матери, бабушке и другим удивительным женщинам" — тема семьи и собственная биография играют большую роль в ее произведениях. Литературный дебют писательницы повествует о клане Труэба; семейная хроника смешивается с волшебными подробностями, реальными потрясениями многострадальной страны и ее политическими бурями.