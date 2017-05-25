Большой театр готовит около десяти премьер в 242-м сезоне

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Около 10 премьер ожидается в новом 242-м сезоне Большого театра, который откроется балетом "Забытая земля" на музыку Бриттена и оперой Генделя "Альцина", об этом сообщил на пресс-конференции в четверг гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

Первыми премьерами нового сезона станет опера Генделя "Альцина" и балет на музыку Бриттена "Забытая земля". Также в числе премьер — "Ромео и Джульетта" в хореографии Алексея Ратманского, "Коппелия" в редакции Сергея Вихорева. К радости любителей оперы состоится премьера "Пиковой дамы" Чайковского в постановке известного драматического режиссера Римаса Туминаса и "Богема" Пуччини французской постановочной команды.

"В этом сезоне Большой театр отметит осенью столетие Юрия Петровича Любимова – юбилейным вечером и спектаклем "Князь Игорь" в его постановке", — сказал Урин. Он добавил, что на вечере 30 сентября состоится вручение премии имени Юрия Любимова.

По его словам, к столетию Октябрьской революции театр представит концерт "Молот и серп" с музыкой Бетховена, Листа и Дунаевского в Бетховенском зале.

Также Большой театр продолжает работу в области совместных постановок. В новом сезоне состоится премьера балета "Анна Каренина" с Гамбургским балетом в постановке знаменитого балетмейстера Джона Ноймаейра. Еще одна любимейшая опера увидит свет на исторической сцене Большого театра — "Бал-маскарад" Верди.

"Лейтмотивом нового сезона станет 200-летие Мариуса Петипа. Вокруг него строится программа фестиваля DanseInversion, а весной мы организуем Гала звезд балета, посвященный этому хореографу. А также будет организована масштабная выставка "Чародей танца. Эпоха Петипа в Большом театре", — добавил Урин.

По его словам, в спектаклях нового сезона примут участие приглашенные певцы, в числе которых Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Дмитрий Белосельский и многие другие.

Урин отметил, что, как и в этом сезоне, в новом предстоит обширная гастрольная программа. В Пекине будут показаны балеты "Корсар", "Пламя Парижа" и опера "Царская невеста". "Жизель" увидят зрители в Сеуле, а "Укрощение строптивой" и "Героя нашего времени" в США.