Кончаловский: "Русские сезоны" важны для международного имиджа России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский назвал возобновление "Русских сезонов" "замечательной инициативой", важной для создания положительного имиджа России.
"Я считаю, что возобновление "Русских сезонов" по миру — это замечательная инициатива. Она сейчас чрезвычайно важна. Есть продуманная стратегия создания отрицательного образа русских людей, с этим бороться сложно, мощь западно-европейских СМИ ни с чем не сравнима. Но в мире должны видеть, что мы не только умеем делать танки, но еще и розы выращивать", — сказал Кончаловский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Режиссер отметил, что для него Япония является одной из уникальных сокровищниц мирового искусства.
"Я с волнением жду поездки в Японию, каждый раз, приезжая туда, я ощущаю восторг от культуры этой нации, ее цельности. Словами не выразить, лучше просто поклониться", — пояснил он.
Легендарная постановка Большого театра "Жизель" 4 июня откроет "Русские сезоны" на сцене крупнейшего Центра исполнительных искусств "Токио Бунка Кайкан". В рамках "Русских сезонов" также будет представлен фильм Кончаловского "Рай".