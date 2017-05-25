Кончаловский: "Русские сезоны" важны для международного имиджа России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский назвал возобновление "Русских сезонов" "замечательной инициативой", важной для создания положительного имиджа России.

"Русские сезоны" — продолжение традиции, заложенной в начале XX века Сергеем Дягилевым, — стартовали в феврале. В рамках проекта лучшие постановки российских коллективов будут показаны в Японии и дальневосточном регионе России. Минкультуры планирует провести в течение года более 200 мероприятий в более чем 45 городах Японии. В следующем году "Русские сезоны" пройдут в Италии, в 2019 году — в США, в 2020 — в Германии.

"Я считаю, что возобновление "Русских сезонов" по миру — это замечательная инициатива. Она сейчас чрезвычайно важна. Есть продуманная стратегия создания отрицательного образа русских людей, с этим бороться сложно, мощь западно-европейских СМИ ни с чем не сравнима. Но в мире должны видеть, что мы не только умеем делать танки, но еще и розы выращивать", — сказал Кончаловский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Режиссер отметил, что для него Япония является одной из уникальных сокровищниц мирового искусства.

"Я с волнением жду поездки в Японию, каждый раз, приезжая туда, я ощущаю восторг от культуры этой нации, ее цельности. Словами не выразить, лучше просто поклониться", — пояснил он.

Легендарная постановка Большого театра "Жизель" 4 июня откроет "Русские сезоны" на сцене крупнейшего Центра исполнительных искусств "Токио Бунка Кайкан". В рамках "Русских сезонов" также будет представлен фильм Кончаловского "Рай".