Путин наградил Римаса Туминаса орденом почета

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса орденом Почета, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Туминаса Римаса — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культура "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", — говорится в документе.

Также Путин наградил двух заместителей премьера государственного совета КНР Ван Яна и Лю Яньдуна орденом Дружбы. Награду также получил первый заместитель премьера госсовета Чжан Гаоли, председатель общественного объединения войнов-ветеранов инвалидов Узбекистана "Ветеран" Талъата Мурадова и другие.