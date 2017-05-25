Путин подарил Калягину книгу о первой российской экспедиции в Бразилию

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, вспомнив известного персонажа из фильма "Здравствуйте, я Ваша тетя!", которого сыграл актер Александр Калягин, подарил ему на 75-летие книгу о первой российской экспедиции в Бразилию.

"Я вас поздравляю сердечно и с днем рождения, и с государственной наградой, и с тем, что вы так активно продолжаете творческую деятельность, но самое главное с тем, что миллионы людей в нашей стране любят ваше творчество. В этой связи хотел бы вам скромный подарок преподнести", — сказал Путин на встрече с Калягиным, художественным руководителем тетра "Et Сetera".

Президент добавил, что многие помнят тетушку, которую сыграл Калягин, поэтому "вот я хочу вам преподнести книжку — это отчет о первой российской экспедиции в Бразилию".