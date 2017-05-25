Факультет невест: как мужчине отучиться и выжить на филфаке

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. Статистика, по которой на десять девушек полагается девять ребят, для филфака неактуальна. Молодые люди на "женском факультете" — редкость. В День филолога выпускники филфака рассказали об учебе в окружении одних девушек, давлении стереотипов и разборках с пьяными трактористами.

Тимур Мухамедов, автор мема "Филологическая дева" и одноименного паблика во "ВКонтакте"

"Филфак я выбрал по наитию: шел поступать на исторический факультет, но интуитивно почувствовал, что нужно подать документы на филологический, ведь изучение языка — это то, что меня всегда привлекало.

Как потом выяснилось, я поступил на так называемую "кафедру 23 февраля": за несколько потоков до меня на одном курсе было аж полгруппы мужчин. Однако в своей группе я оставался единственным парнем.

Филфак, как и любой другой гуманитарный факультет, учит думать, развивает способность анализировать и оценивать. Филологическое образование также дает много практических навыков. Мы, например, прошли краткий курс по НЛП (Нейролингвистическое программирование, — прим. ред.), который позволил узнать, что это такое и как это работает. Но вообще для меня филфак — это бесценный опыт общения с самыми лучшими без преувеличения людьми в моем университете.

Идея паблика "Филологическая дева" пришла летом 2011 года. Мы с одним замечательным человеком, архитектором Дарьей, обсуждали набиравшие популярность в тот момент мемы и решили, что было бы классно сделать мем про филологов. Я сразу загорелся этой идеей и создал паблик, а Дарья придумала использовать образ Вирджинии Вульф и сделала первый шаблон для создания макросов.

Сейчас паблику почти шесть лет. В последнее время мы редко его обновляем, в основном из-за загруженности в реальной жизни. Но планируем и дальше развиваться. У "Филологической девы" даже сайт есть — fildeva.ru.

"Филдева" изначально задумывалась как мем — собирательный образ типичной представительницы филфака. Другой вопрос, что мы не рассчитывали на популярность. Однако "Филологическая дева" оказалась востребованной, причем не только у филологов. Паблик довольно быстро вырос: 60 тысяч подписчиков мы набрали осенью того же года.

Некоторые люди (так получилось, что в основном девушки) очень обижались в первое время на выбор образа. Пока "Филдева" не стала мейнстримом, нам приходили гневные сообщения о том, что "эти наши паблики" опошляют великую литературу. Нельзя просто так взять и использовать саму Вирджинию Вульф для какого-то там паблика во "ВКонтакте". Однако со временем все успокоились.

В целом можно сказать, что филологи — не все, но в среднем — похожи на тот собирательный образ, который мы создали: они много читают, и у них складывается определенные представления об окружающем мире, идеалы. Даже если это сразу не бросается в глаза, необходимость прочитать огромное количество литературы, идеи которой зачастую противоречат друг другу, все же влияет на человека".

Юрий Суханов , журналист

"В первый же день после поступления мы услышали, что филфак — "факультет невест: невест кого принимают, невест кого выпускают". В моей группе из 16 человек было пять парней. Все остальные группы курса, где было от нуля до трех молодых людей, нам люто завидовали — это было нетипично.

В обучении было два главных плюса. Первый: преподаватели женского пола во главе с деканом нас баловали. Мой приятель доигрался почти до отчисления, но поскольку мальчик — пожурили и простили. Второй: после филфака тебя уже не запугать разговорами в девичьей курилке. Мы уже все слышали.

Насчет "находишься в цветнике" и "прекрасный выбор невест" — полная ерунда. Свои мальчики для девушек с филфака — это либо "подружки", либо презираемые создания. Девушки-филологи любят физиков, ну или экономистов. Есть еще абсолютно дурацкая поговорка: "Женщина-филолог — не филолог, а мужчина-филолог — не мужчина".

Когда мы ездили собирать фольклор по деревням, процесс был организован так: сначала живем и работаем в райцентре всей группой, а нас было человек 20. Потом разбредаемся по сельсоветам, но уже группами по три-четыре человека. В эти мини-группы мальчиков пытались распределить равномерно.

Был случай, когда мальчика для группы не нашлось: в итоге две девушки из нее настолько устали отбиваться от приставаний пьяных трактористов, что всю ночь сидели под своей запертой дверью с ножами в руках, потому что местные к ним ломились и жаждали общения. Так бывает, когда парней нет.

А когда они есть, то бывает еще забавнее. Поехала однажды группа из трех девушек и двух парней. И вот в первый вечер явились трое местных юношей на чисто отмытом тракторе, что означало высшую степень галантности, и позвали девушек-филологов на дискотеку. Когда у них не выгорело, то из деревни пришли две местные девушки. Но пришли они уже за мальчиками-филологами. Их выгнать было еще сложнее — один из моих сокурсников был настроен пойти.

Филфак — модель общества, где женское преобладает. Существовать в таком обществе я научился именно на филфаке (если не брать, конечно, специальность). А по специальности — там несколько старомодно, но вполне успешно "ставят мозги". Плюс после филфака я, в отличие от многих собратьев, не боюсь феминисток. Чего мне бояться?! Я же видел: матриархальное общество совсем не страшное".