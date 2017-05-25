На фестивале Толстой Weekend покажут спектакль о всеобщем счастье

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. С 9 по 11 июня в Ясной Поляне пройдет театральный фестиваль Толстой Weekend. Билеты на спектакль "Зеленая палочка", созданный специально для него, можно купить уже сейчас.

Спектакль "Зеленая палочка" был поставлен творческим объединением GRUPPO BASTON VERDE совместно с тульскими актерами. Сценой для него станет усадьба, а декорациями – пейзажи. В основу представления легли детские воспоминания Льва Толстого и рассказ его старшего брата об утерянном секрете всеобщего счастья, написанном на зеленой палочке.

Премьера спектакля состоится 10 июня в 12:00 и в 18:00, 11 июня – в 12:00 и 16:00. Билеты можно купить на сайте tolstoyweekend.ru, а также в кассе музея-усадьбы "Ясная Поляна" и галерее "Ясная Поляна" в Туле.

В рамках фестиваля Толстой Weekend пройдут спектакли и публичные дискуссии на четырех открытых площадках. Зрители увидят представления по произведения Льва Толстого в исполнении актеров ведущих российских театров.