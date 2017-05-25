Медведев поздравил Александра Калягина с 75-летием

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра "Et Cetera" Александра Калягина, отметив его необыкновенную энергетику и обаяние, а также подчеркнул, что юбиляр многое делает для развития сценического искусства в РФ, соответствующий текст опубликован на сайте кабмина.

"Вы встречаете свой день рождения на сцене, и это большая радость для многочисленных поклонников, которые приедут в театр, чтобы вновь увидеть своего любимого артиста. Вы обладаете редким даром, необыкновенной энергетикой и обаянием, умением быть органичным и в комедии, и в трагедии. Каждую роль Вы наполняете глубоким содержанием. А главное – особой искренностью", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что миллионы людей полюбили яркие образы, созданные Калягиным в фильмах. Премьер также подчеркнул, что, несмотря на успешные работы в кинематографе, главное место в жизни юбиляра принадлежит театру. В своем поздравлении Медведев упомянул МХАТ, где Александр Калягин блистал в знаменитых постановках Олега Ефремова и Анатолия Эфроса, и театр "Et Cetera", на сцене которого воплощаются самые смелые идеи и замыслы юбиляра, создаются уникальные спектакли.

Кроме того, российский премьер подчеркнул, что наряду с творческой деятельностью Калягин ведёт активную общественную работу в Союзе театральных деятелей (СТД).

"Благодаря Вам СТД реализует интересные творческие и социальные проекты, многое делает для развития сценического искусства в стране", — подчеркнул Медведев.