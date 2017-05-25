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Культура

Здравствуйте, я ваш Калягин: всенародно любимому актеру — 75

11:3025.05.2017
(обновлено: 11:53 25.05.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель СТД, народный артист РФ Александр КалягинПредседатель СТД, народный артист РФ Александр Калягин
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Актеру, режиссеру, руководителю театра Et Cetera и самому дружелюбному коту советской анимации исполняется 75 лет. Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в семье преподавателей. С детства его кумирами были Чарли Чаплин и Аркадий Райкин. Последнему юный Калягин даже написал письмо, в котором рассказал о мечте стать актером и нежелании учиться.

Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Путин поздравил с 75-летием худрука театра "Et Cetera" Калягина

Образование будущий актер все-таки получил: окончил медицинское училище по специальности "акушер" и два года отработал фельдшером в скорой. Последовал за мечтой Калягин уже в 1965 году, поступив в Театральное училище имени Щукина. Потом были Таганка, Театр Ермоловой, "Современник", МХАТ и наконец собственное детище — Et Cetera. С 1996 года Калягин также возглавляет Союз театральных деятелей России.

В театре он реализовался и как актер, и как режиссер, и как худрук, но особое место в карьере Александра Калягина занимает кино. Юбиляр сыграл более 50 ролей в фильмах и телеспектаклях. Самые запоминающиеся — в подборке РИА Новости.

"Здравствуйте, я ваша тетя!", 1975

Череда ярких киноролей Калягина пришлась на 1970-е. Первой в списке звездных персонажей актера стала незабвенная донна Роза д'Альвадорец из телекомедии Виктора Титова "Здравствуйте, я ваша тетя!". Партнерами Калягина по фильму были народные любимцы Армен Джигарханян и Михаил Козаков, но именно образ богатой тетушки из Бразилии, где "много-много диких обезьян", — первое, что вспоминают о ленте зрители.

Конечно, это далеко не единственная картина, где мужчина сыграл женщину, но у Калягина перевоплощение выглядит удивительно органично и комично. Лента моментально стала лидером советского проката и до сих пор остается одной из самых любимых отечественных комедий.

"Раба любви", 1976

Сотрудничество актера с Никитой Михалковым началось в 1974 году с фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих", в котором Калягин сыграл начальника железнодорожной станции Ванюкина. С выходом фильма "Раба любви" о судьбе дивы немого кино Вознесенской в период Гражданской войны репутация Калягина как серьезного артиста закрепилась.

Он сыграл своего тезку и режиссера, у которого снимается Вознесенская. Калягин всеми силами пытается продолжать работу над картиной, несмотря на хаос, в который погружается страна. Небольшая, но сильная роль вошла в число самых значимых в карьере актера.

"Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977

Триаду фильмов Михалкова с Калягиным завершает "Неоконченная пьеса для механического пианино". В картине по мотивам чеховских рассказов актер играет Михаила Платонова — 35-летнего помещика и деревенского учителя, некогда подававшего большие надежды молодого человека. Калягин филигранно передал душевный кризис человека, чьи мечты о блестящем будущем и великой любви остались нереализованными. Эту роль называют вершиной драматического таланта актера.

"Мертвые души", 1984

Еще одна эталонная роль Александра Калягина — Павел Чичиков в "Мертвых душах" Михаила Швейцера. Пятисерийный фильм был снят по первому тому гоголевской классики. Сам автор описывал своего героя так: "Не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако же, и не так чтобы слишком молод". Для поколений российских зрителей Чичиков обладает внешностью Калягина.

"Кот Леопольд", 1981-1987

Особый талант Александра Калягина — голос. На счету актера озвучка десятков мультфильмов и радиоспектаклей, но самый известный анимационный персонаж актера — кот Леопольд. Этот интеллигентный и миролюбивый господин с фиолетовым бантом на шее сначала говорил голосом Андрея Миронова, затем Геннадия Хазанова, но с 1981 по 1987 год знаменитое "Ребята, давайте жить дружно!" неизменно произносил Александр Калягин.

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