США
24.0524 мая15:29МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Путин навал спектакли Григоровича национальным достоянием

15:0824.05.2017
(обновлено: 15:17 24.05.2017)
0330
© Фото : Дамир Юсупов Юрий Григорович на репетиции балета Ромео и Джульетта. Архивное фотоЮрий Григорович на репетиции балета Ромео и Джульетта. Архивное фото
© Фото : Дамир Юсупов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все спектакли, поставленные хореографом Юрием Григоровичем, являются национальным достоянием, сказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин вручает госнаграды, среди лауреатов - Григорович, Терешкова и Меньшов
"С именем выдающегося хореографа Юрия Николаевича Григоровича связана поистине планетарная слава нашего балета. Все созданные им спектакли — яркие, самобытные, воплощение его многогранного таланта и труда. Они, безусловно, являются нашим национальным достоянием", — сказал Путин.

Президент РФ также отметил заслуги присутствующих в зале заслуженного дирижера Геннадия Рождественского и президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.

"В этом зале и блистательный дирижер, музыкант, педагог Геннадий Николаевич Рождественский – в его репертуаре сотни произведений композиторов разных эпох и стилей, работа с ведущими оркестрами, маэстро по праву называют гордостью мирового исполнительского искусства", — сказал Путин.

"Я искренне рад видеть здесь и президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Александровну Антонову. Ваша плодотворная деятельность, преданность музейному делу, идеям просвещения и образования вызывают безграничное уважение. Вся ваша жизнь – это утверждение великой значимости культуры", — заключил глава РФ.

Знаменитые балеты Юрия Григоровича
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкБалет "Каменный цветок" Сергея Прокофьева – первый спектакль, поставленный Юрием Григоровичем. С него началась эра знаменитого хореографа. Он поставил его в 1957 г. в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже балет перекочевал в Большой.Сцена из балета Каменный цветок, на сцене народная артистка СССР Людмила Семеняка. Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий Григорович
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Балет "Каменный цветок" Сергея Прокофьева – первый спектакль, поставленный Юрием Григоровичем. С него началась эра знаменитого хореографа. Он поставил его в 1957 г. в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже балет перекочевал в Большой.
© РИА Новости / Борис РябининПерейти в фотобанкВ 2016 г. балет "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича отметил свой 50-летний юбилей. По мнению критиков, Григоровичу удалось превратить наивную сказку Гофмана в серьезное философское произведение о борьбе добра со злом.Сцена из балета Щелкунчик. Композитор Петр Ильич Чайковский. Постановка Юрия Григоровича
© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
В 2016 г. балет "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича отметил свой 50-летний юбилей. По мнению критиков, Григоровичу удалось превратить наивную сказку Гофмана в серьезное философское произведение о борьбе добра со злом.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБалетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица" в Государственном Академическом Большом театре.Балетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Чайковского Спящая красавица
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Балетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица" в Государственном Академическом Большом театре.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкВ 1969 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, превратив его из сказки в романтическую новеллу. Этот балет стал визитной карточкой Большого.Балет Лебединое озеро в постановке Юрия Григоровича на сцене Большого театра
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
В 1969 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, превратив его из сказки в романтическую новеллу. Этот балет стал визитной карточкой Большого.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкВ 1964 г. Юрий Григорович был назначен главным балетмейстером Большого театра, его первой работой на прославленной сцене стал балет азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".Заслуженный артист РСФСР Марис Лиепа в роли Ферхада в сцене из балета Арифа Меликова Легенда о любви
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
В 1964 г. Юрий Григорович был назначен главным балетмейстером Большого театра, его первой работой на прославленной сцене стал балет азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкБалет "Золотой век" Дмитрия Шостаковича не идет ни в одном театре мира, кроме Большого. Это балет с непростой историей. После премьеры в 1930 г. его сняли с репертуара. Но в 1982 г. возрожденный усилиями Юрия Григоровича балет получил новое дыхание.Наталья Бессмертнова в роли Риты и Ирек Мухамедов в роли Бориса в сцене из балета Дмитрия Шостаковича Золотой век
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Балет "Золотой век" Дмитрия Шостаковича не идет ни в одном театре мира, кроме Большого. Это балет с непростой историей. После премьеры в 1930 г. его сняли с репертуара. Но в 1982 г. возрожденный усилиями Юрия Григоровича балет получил новое дыхание.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ 1963 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского. Вернее, он отредактировал хореографию Мариуса Петипа. В 1973 году он осуществил еще одну редакцию этого классического балета.Репетиция балета Спящая красавица в Большом театре в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В 1963 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского. Вернее, он отредактировал хореографию Мариуса Петипа. В 1973 году он осуществил еще одну редакцию этого классического балета.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ честь 125-летия Сергея Прокофьева на сцену Большого вернулся его балет "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича. Ранее, в 1978 г., Григорович в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе создал версию этого балета для Парижской оперы.Сцена из балета Прокофьева Ромео и Джульетта в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
В честь 125-летия Сергея Прокофьева на сцену Большого вернулся его балет "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича. Ранее, в 1978 г., Григорович в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе создал версию этого балета для Парижской оперы.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанк"Спартак" в постановке Юрия Григоровича – третья версия этого балета Арама Хачатуряна на сцене Большого театра. Впервые представленная публике в 1968 г. она потрясла основы балетного искусства того времени.Марис Лиепа и Нина Тимофеева в балете Арама Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
"Спартак" в постановке Юрия Григоровича – третья версия этого балета Арама Хачатуряна на сцене Большого театра. Впервые представленная публике в 1968 г. она потрясла основы балетного искусства того времени.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ 2012 г. балет Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева в новой версии вернулся в Большой театр. Его премьера в Большом состоялась в 1975 г. В том же году трупа театра гастролировала в США, где "Иван Грозный" произвел сенсацию.Павел Дмитриченко в сцене из балета Иван Грозный в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В 2012 г. балет Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева в новой версии вернулся в Большой театр. Его премьера в Большом состоялась в 1975 г. В том же году трупа театра гастролировала в США, где "Иван Грозный" произвел сенсацию.
/
Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена