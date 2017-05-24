Путин навал спектакли Григоровича национальным достоянием
15:0824.05.2017
(обновлено: 15:17 24.05.2017)
3300
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все спектакли, поставленные хореографом Юрием Григоровичем, являются национальным достоянием, сказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград.
"С именем выдающегося хореографа Юрия Николаевича Григоровича связана поистине планетарная слава нашего балета. Все созданные им спектакли — яркие, самобытные, воплощение его многогранного таланта и труда. Они, безусловно, являются нашим национальным достоянием", — сказал Путин.
Президент РФ также отметил заслуги присутствующих в зале заслуженного дирижера Геннадия Рождественского и президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.
"В этом зале и блистательный дирижер, музыкант, педагог Геннадий Николаевич Рождественский – в его репертуаре сотни произведений композиторов разных эпох и стилей, работа с ведущими оркестрами, маэстро по праву называют гордостью мирового исполнительского искусства", — сказал Путин.
"Я искренне рад видеть здесь и президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Александровну Антонову. Ваша плодотворная деятельность, преданность музейному делу, идеям просвещения и образования вызывают безграничное уважение. Вся ваша жизнь – это утверждение великой значимости культуры", — заключил глава РФ.
Балет "Каменный цветок" Сергея Прокофьева – первый спектакль, поставленный Юрием Григоровичем. С него началась эра знаменитого хореографа. Он поставил его в 1957 г. в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже балет перекочевал в Большой.
В 2016 г. балет "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича отметил свой 50-летний юбилей. По мнению критиков, Григоровичу удалось превратить наивную сказку Гофмана в серьезное философское произведение о борьбе добра со злом.
Балетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица" в Государственном Академическом Большом театре.
В 1969 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, превратив его из сказки в романтическую новеллу. Этот балет стал визитной карточкой Большого.
В 1964 г. Юрий Григорович был назначен главным балетмейстером Большого театра, его первой работой на прославленной сцене стал балет азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".
Балет "Золотой век" Дмитрия Шостаковича не идет ни в одном театре мира, кроме Большого. Это балет с непростой историей. После премьеры в 1930 г. его сняли с репертуара. Но в 1982 г. возрожденный усилиями Юрия Григоровича балет получил новое дыхание.
В 1963 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского. Вернее, он отредактировал хореографию Мариуса Петипа. В 1973 году он осуществил еще одну редакцию этого классического балета.
В честь 125-летия Сергея Прокофьева на сцену Большого вернулся его балет "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича. Ранее, в 1978 г., Григорович в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе создал версию этого балета для Парижской оперы.
"Спартак" в постановке Юрия Григоровича – третья версия этого балета Арама Хачатуряна на сцене Большого театра. Впервые представленная публике в 1968 г. она потрясла основы балетного искусства того времени.
В 2012 г. балет Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева в новой версии вернулся в Большой театр. Его премьера в Большом состоялась в 1975 г. В том же году трупа театра гастролировала в США, где "Иван Грозный" произвел сенсацию.