Путин навал спектакли Григоровича национальным достоянием

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Все спектакли, поставленные хореографом Юрием Григоровичем, являются национальным достоянием, сказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград.

"С именем выдающегося хореографа Юрия Николаевича Григоровича связана поистине планетарная слава нашего балета. Все созданные им спектакли — яркие, самобытные, воплощение его многогранного таланта и труда. Они, безусловно, являются нашим национальным достоянием", — сказал Путин.

Президент РФ также отметил заслуги присутствующих в зале заслуженного дирижера Геннадия Рождественского и президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.

"В этом зале и блистательный дирижер, музыкант, педагог Геннадий Николаевич Рождественский – в его репертуаре сотни произведений композиторов разных эпох и стилей, работа с ведущими оркестрами, маэстро по праву называют гордостью мирового исполнительского искусства", — сказал Путин.

"Я искренне рад видеть здесь и президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Александровну Антонову. Ваша плодотворная деятельность, преданность музейному делу, идеям просвещения и образования вызывают безграничное уважение. Вся ваша жизнь – это утверждение великой значимости культуры", — заключил глава РФ.