Поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер получат Новую Пушкинскую премию

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новую Пушкинскую премию за творческий вклад в отечественную культуру вручат поэту Ивану Жданову и художнику Борису Мессереру в пятницу в Государственном музее А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба мероприятия.

Новая Пушкинская премия была учреждена в 2005 году фондом Александра Жукова, Государственным музеем А.С. Пушкина и музеем-заповедником "Михайловское". Председателем Совета премии является писатель Андрей Битов. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в этом году уже в 13-й раз.

"За совокупный творческий вклад в отечественную культуру" премия присуждена поэту Ивану Жданову и художнику Борису Мессереру (книга "Промельк Беллы. Романтическая хроника", Москва, 2016). Денежный размер каждой составит 200 тысяч рублей. Премия в этом году вручается при финансовом участии Владимира Жарова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Совет премии отметит специальным дипломом "За служение истории российской словесности" директора музея-усадьбы "Остафьево" — "Русский Парнас" Анатолия Коршикова.

Первым лауреатом Новой Пушкинской премии в 2005 году стал исследователь русской и западноевропейской литературы Сергей Бочаров. Также лауреатами в разные годы становились писатели Вячеслав Пьецух и Дмитрий Новиков, поэты Глеб Горбовский и Виктор Куллэ, переводчик Вера Мильчина, критик Валерия Пустовая и другие.