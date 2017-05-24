Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной Бурдонского

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Бурдонского, отметив разносторонний талант режиссера, его творческий авторитет и преданность избранному делу.

Режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни вечером во вторник в больнице после тяжелой болезни.

"Разносторонний талант, художественный вкус и самоотдача снискали Александру Васильевичу высокий творческий авторитет, а главное – искреннюю любовь зрителей. Его постановки на сцене родного ему театра Российской Армии пользовались большим успехом, неизменно собирая переполненные залы. Преданность избранному делу, подкрепленная уникальным трудолюбием, отличали Александра Васильевича. Благодаря этим качествам он стал видным деятелем отечественной культуры", — говорится в телеграмме министра.

Александр Бурдонский — одна из значительных фигур современного отечественного театрального искусства. Выпускник ГИТИСа у педагога-ученицы Станиславского Марии Кнэбель Бурдонский преданно служил театру Российской Армии на протяжении 45 лет. На этой сцене режиссер поставил более двух десятков спектаклей, заслуживших высокую оценку критики, почетные награды и любовь зрителей.

Среди них — постановки, вошедшие в золотой фонд отечественного театра: "Васса Железнова" Горького, "Орфей спускается в ад" Уильямса, "Без вины виноватые" Островского, "Дама с камелиями" Дюма-сына и многие другие. Одними из лучших работ Бурдонского на сцене театра Армии стали два чеховских спектакля: "Чайка" и "Этот безумец Платонов". Помимо постановок в своем родном театре Бурдонский поставил спектакли в Японии, в Литве, в Малом театре, где главную роль в его спектакле "Без вины виноватые" играла знаменитая Элина Быстрицкая.