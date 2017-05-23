Коньков: город Плес стал центром событийного туризма в Ивановской области

ИВАНОВО, 23 мая — РИА Новости, Юлия Чичерина. Приволжский город Плес сегодня стал признанным центром событийного туризма в Ивановской области, количество посещающих его туристов достигло порядка 370 тысяч человек в год, сообщил журналистам губернатор региона Павел Коньков.

Встреча Конькова с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, российскими и белорусскими журналистами прошла в рамках пресс-тура "Плес — культурно-исторический проект и объект событийного туризма", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Представители СМИ, в частности, посетили прошедший в Плесе Дачный фестиваль имени Шаляпина, собравший деятелей искусства с мировыми именами.

"Сегодня объем турпотока в Плес составляет порядка 370 тысяч человек в год, и он заслуженно стал признанным центром событийного туризма. Туристическая отрасль требует больших капитальных затрат как со стороны бюджета, так и со стороны частных инвесторов. За последние пять лет на в городе было построено 12 отелей и более 20 гостевых домов", — сказал Коньков.

Он пояснил, что строительство туристско-рекреационного кластера "Плес" осуществляется в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Благодаря поддержке федерального бюджета в городе создана необходимая инфраструктура, пляжи, набережная, причал для круизных судов. Реализация проекта стимулировала частных инвесторов на развитие индустрии гостеприимства.

Губернатор назвал и другие "точки притяжения" туристов в регионе. В их числе — Палех, Кинешма, Гаврилов Посад.

В свою очередь, Рапота отметил, что Дачный фестиваль имени Шаляпина наглядно продемонстрировал потенциал Ивановской области в развитии туризма и может стать примером для разработки российско-белорусских проектов в этой сфере.

"Фестиваль по праву является одним из ярких общероссийских событий и в будущем может стать международным. В дальнейшем мы будем учитывать этот опыт в своей работе: на совещаниях и форумах, где будут обговариваться вопросы туризма",- сказал Госсекретарь.

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