Гаррель заявил, что не хотел играть главную роль в фильме "Молодой Годар"

КАНН, 23 мая – РИА Новости. Французский актер Луи Гаррель рассказал в интервью РИА Новости, что не хотел исполнять главную роль в фильме Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар, однако не смог удержаться после того, как прочитал сценарий.

"Молодой Годар" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими восемнадцатью картинами, включая "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Картина рассказывает о живой легенде французского и мирового кино, человеке, который произвел революцию киноязыка, Жан-Люке Годаре. Хазанавичус в своей обычной манере изображает режиссера с юмором и иронией. Картина сосредотачивается на непростом периоде жизни Годара, когда он женится на молодой актрисе, отказывается от всего, во что верил, и увлекается молодежным революционным движением.

© France 3 Cinéma (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар" © France 3 Cinéma (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар"

"Когда Мишель предложил мне сыграть Годара, я сразу отказался. "Ты совсем с ума сошел? Я не могу этого сделать!". Но он все-таки выслал мне сценарий, мне было очень любопытно его прочитать. И когда я начал читать, я очень разозлился, потому что мне он понравился, я смеялся на каждой странице. Но я не знал про работу Годара в этот период его жизни. Я сказал Мишелю – ОК, я все-таки присоединюсь к этому проекту", — рассказал Гаррель.

Читайте полный текст интервью с Луи Гаррелем >>