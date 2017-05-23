Гаррель надеется, что фильм о Годаре поможет популяризации его творчества

КАНН, 23 мая – РИА Новости. Французский актер Луи Гаррель рассказал в интервью РИА Новости, что надеется, что фильм "Молодой Годар", в котором он исполнил главную роль, поможет сделать творчество этого режиссера частью поп-культуры и в России.

© France 3 Cinéma (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар" © France 3 Cinéma (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар"

"Молодой Годар" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими восемнадцатью картинами, включая "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Картина рассказывает о живой легенде французского и мирового кино, человеке, который произвел революцию киноязыка, Жан-Люке Годаре. Хазанавичус в своей обычной манере изображает режиссера с юмором и иронией. Картина сосредотачивается на непростом периоде жизни Годара, когда он женится на молодой актрисе, отказывается от всего, во что верил, и увлекается молодежным революционным движением.

"Когда я работал над этим фильмом, я думал о молодом поколении, которое не знает Годара. Поэтому этот фильм обратит на него внимание. Годар стал частью поп-культуры для всех, и я надеюсь, что молодежь полюбит или возненавидит эту картину", — сказал Гаррель.

Он подчеркнул, что надеется, что фильм поможет рассказать всем об этом режиссере в России и здесь так же сделает его частью общего культурного пространства, а не чем-то доступным только для интеллектуалов.

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