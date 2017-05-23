Гаррель: подготовка к "Молодому Годару" была настоящим испытанием

КАНН, 23 мая – РИА Новости. Подготовка к съемкам фильма "Молодой Годар" Мишеля Хазанавичуса стала для исполнителя главной роли француза Луи Гарреля настоящим испытанием, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Фильм "Молодой Годар" оскароносного режиссера Хазанавичуса участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими восемнадцатью картинами, включая "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Картина рассказывает о живой легенде французского и мирового кино, человеке, который произвел революцию киноязыка, Жан-Люке Годаре. Хазанавичус в своей обычной манере изображает режиссера с юмором и иронией. Картина сосредотачивается на непростом периоде жизни Годара, когда он женится на молодой актрисе, отказывается от всего, во что верил раньше, и увлекается молодежным революционным движением.

"Да, это было настоящее испытание, когда меня попросили побрить голову. Причем мне брили только середину головы. Каждое утро мне брили середину головы, и это было ужасное начало дня. К тому же, гример была не очень мила со мной. Когда я думаю об этом, мне кажется, это помогло мне противостоять самому себе, создать напряженность, которая есть у Жан-Люка. Он очень напряженный, беспокойный, это помогло получить мне нужный уровень стресса", — рассказал Гаррель.

По его словам, Годар не требует от всех обожания, он провоцирует, постоянно раздвигает границы, спорит с людьми, и поэтому он так интересен.

"При этом это в первую очередь комедия, полная иронии история. Иногда мы с Мишелем спорили, обсуждали, мне казалось, что некоторые сцены заходят слишком далеко, а он говорил, что я должен это сделать. Поэтому мы постоянно искали баланс. Мы с ним были из разных "команд", и из-за этого нам было так интересно работать вместе", — рассказал актер.