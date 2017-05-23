Вечерний спектакль в "Гоголь-центре" состоится, несмотря на обыск в театре

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Спектакль "Мертвые души", который должен пройти вечером в московском "Гоголь-центре", пока не отменен, хотя в самом театре и на квартире художественного руководителя, известного режиссера Кирилла Серебренникова, идут обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"У нас в театре сейчас проходит обыск, но никакой официальной информации о причинах происходящего в театр не поступало", — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, заявленный вечерний спектакль, "Мертвые души", пока не отменен.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и в самом театре связаны с расследование хищения.