Луи Гаррель признался, что ему стыдно быть актером

КАНН, 23 мая — РИА Новости. Французский актер Луи Гаррель в интервью РИА Новости признался, что стесняется своей профессии, однако признал, что без нее не обойтись, и поэтому некоторые люди должны жертвовать собой.

Гаррель исполнил главную роль в фильме "Молодой Годар" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса, который участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими восемнадцатью картинами, включая "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Картина рассказывает о живой легенде французского и мирового кино, человеке, который произвел революцию киноязыка, Жан-Люке Годаре.

"Потому что только итальянцы гордятся этой профессией. На самом деле, все итальянцы – актеры, поэтому в Италии ты легко можешь в этом признаться. Во Франции я стесняюсь быть актером, даже, например, когда смотрю на экран, мне стыдно. Иногда это стыдная работа, но нам она нужна. Нам нужны люди, которые жертвуют собой", — сказал Гаррель.

По его словам, Годар, которого он сыграл в фильме, не был в восторге от актеров и даже однажды сказал, что все они идиоты.

© France 3 Cinéma (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар" © France 3 Cinéma (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар"

"Он сказал это в "Маленьком солдате", и потом Мишель (Хазанавичюс) взял эту цитату и дописал: "Я уверен, что если попросить актера сказать, что он идиот, тот обязательно это сделает". Это очень забавно, потому что это прекрасно сочетается с духом Годара и его провокационным стилем", — подчеркнул собеседник агентства.