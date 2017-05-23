Тайны "Украины" в России

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Легендарная последняя сталинская высотка готовится к 60-летнему юбилею. Сейчас это роскошный отель Radisson Royal — все те же головокружительные виды и новые великолепные номера (более 500 комнат), а еще бассейн, 11 ресторанов, спа-комплекс, смотровые площадки и шикарные интерьеры.

Идея о строительстве небоскреба возникла еще в конце 30-х годов, но фактически проектировать гостиницу "Украина" начали после войны. Строилась она не быстро — около четырех лет, но и проект по тем временам был грандиозный.

Нужно было не только возвести роскошный небоскреб, но и сперва укрепить берег реки (Дорогомиловская слобода часто затапливалась водами Москвы-реки), осушить болото, возвести надежный фундамент.

Как бедный район стал роскошным

Расположена высотка в одном из самых живописных мест столицы — на Дорогомиловской излучине Москвы-реки, в самом начале широкого Кутузовского проспекта. Сейчас арендная плата здесь одна из самых высоких в городе, вдоль проспекта расположены дорогие рестораны и бутики.

Однако район Дорогомилово никогда, вплоть до середины 50-х годов ХХ века, не был престижным — места вокруг гостиницы долгое время считались окраиной: малоэтажные простенькие дома, где-то даже бараки и, можно сказать, никакой инфраструктуры. Фактически строящаяся высотка стала основным и самым красивым зданием в округе, с нее начиналась дорога на запад.

В 1957 году продолжением Нового Арбата и Калининского (Новоарбатского) моста стал Кутузовский проспект с монументальными сталинскими домами — парадная западная магистраль Москвы.

Создатели высотки изучали технику возведения небоскребов в Нью-Йорке, сам проект велся под руководством президента Академии архитектуры СССР А. Г. Мордвинова (а всего над ним работали более двух тысяч человек).

Строительство заняло около четырех лет, и в мае 1957 года состоялось торжественное открытие гостиницы "Украина" в Москве.

Заканчивали в спешке — нужно было успеть до начала Фестиваля молодежи и студентов. Одна из легенд вокруг строительства гостиницы гласит, что самые верхние этажи и шпиль возводили заключенные, возможно, поэтому вершина здания была хуже по качеству, да и торопились: иностранные гости должны были поселиться в новом советском небоскребе.

Хрущев и "Украина"

Никита Хрущев в 1954 году передал Украине Крым, а самую высокую гостиницу в Европе назвали "Украина" (первоначально, при Сталине, возводимое здание имело название "Гостиничный комплекс в Дорогомилово").

Интересно, что параллельно с "Украиной" возводилась и восьмая по счету высотка — на месте, где потом выросла гостиница "Россия". Весной 1953 года там уже были завершены работы по строительству стилобата, стальной каркас возвели до восьмого этажа.

Однако после смерти Сталина строительство высотки было остановлено, каркас здания разобрали и использовали при строительстве спортивного комплекса "Лужники". Ну а "Россию" построили, но уже 10 лет спустя, и она на тот момент стала пусть не самой высокой, но самой большой гостиницей в мире.

Украинская "тема" вокруг последней сталинской высотки была продолжена: рядом появились набережная Тараса Шевченко (1961), Украинский бульвар (1965), а в сквере перед гостиницей в 1974 году был установлен памятник Тарасу Шевченко. К тому же недалеко, в том же районе, находится и Киевский вокзал (до 1934 года он назывался Брянским).

Вершина советского ампира — гостиница "Украина" — занимает более 88 тысяч квадратных метров, ее высота с учетом 73-метрового шпиля составляет 206 метров.

Некоторое время гостиница считалась самым высоким сооружением в Европе. Гостей поражали шикарные убранства банкетного зала, библиотеки, ресторана и зимнего сада с фонтаном. Все здание было украшено затейливой лепниной и другими элементами декора с традиционными мотивами советской символики — вазы в виде снопов пшеницы, обелиски, аттики из пятиконечных звезд, а шпиль украшали серп и молот.

Интерьеры гостиницы "Украины" были (и остаются) роскошными: мрамор, наборный паркет, массивная мебель, бронзовые люстры, множество картин, среди которых — полотна Дейнеки, Поленова, Куприянова.

Факты и легенды "Украины"

1) Часть гостиницы "Украина" — это квартиры. Внутри — московский двор с небольшим сквером, зимой там часто заливали каток. В доме №2 по Кутузовскому проспекту жили режиссер Сергей Герасимов, актеры Борис Бабочкин, Тамара Макарова, певец Владимир Нечаев, писатель Л. С. Соболев, ученые и военные.

2) Гостиница "Украина" часто становилась съемочной площадкой. Здесь снимались фильмы "Верные друзья", "Московские каникулы", "Бригада", "Северное сияние", "The Russia House" (с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер), "The Saint" ("Святой") и другие.

3) Памятные камни начала возведения всех высоток заложили в честь 800-летия Москвы. Но гостиница "Украина" стала последней, седьмой по счету — восьмую достраивать не стали.

4) Гостиница выстроена по принципу пирамиды (сужается кверху). Один из мифов гласит, что место, на котором возведена "Украина", якобы генерирует мистическую энергию (впрочем, такое говорили практически о всех сталинских высотках).

5) Богатая история и великолепные виды притягивают знаменитостей. Здесь побывали Марчелло Мастроянни, Роберт Де Ниро, Мишель Легран, Шон Коннери, Патрисия Каас, Сезария Эвора, Закари Куинто, Доминик Купер, Майкл Флэтли, Одри Тоту, Софи Лорен, Хоакин Кортес, Рэйф Файнс, Френсис Форд Коппола, Винг Реймс, Шон Бин, Кристиан Слейтер, Эдриан Броуди, Роналдо, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и другие.

6) Квартиры в здании гостиницы Radisson Royal — одни из самых дорогих в Москве. Квадратный метр здесь обойдется более чем в 700 тысяч рублей. Диапазон цен составляет от 30 до 152 миллионов рублей.