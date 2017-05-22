В Платоновском фестивале искусств в Воронеже примут участие 24 страны

ВОРОНЕЖ, 22 мая — РИА Новости. Представители 24 стран примут участие в мероприятиях VII Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже, сообщило в понедельник областное правительство.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы". Седьмой фестиваль пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня.

"В нем примут участие представители из 17 стран, а с учетом проведения международной творческой резиденции Союзом театральных деятелей России – из 24 стран. Фестиваль отличается насыщенной платоновской программой и представляет в основном премьерные спектакли", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство региона, программа мероприятия состоит из четырех направлений: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература". В театральной программе представят 12 спектаклей: семи зарубежных и четырех российских театров — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также воронежского театра оперы и балета.

Музыкальная программа состоит из концертов академической музыки и направления "Музыка мира". В выставочную программу включены несколько больших проектов: "Александр Тышлер. Игра и лицедейство" из собраний Пушкинского и других музеев, проект Театрального музея им. А.А. Бахрушина "Мейерхольд и художники. Пространство игры", выставка музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина "Видеть невидимое".

В рамках литературной программы состоится вручение Платоновской премии писателю Алексею Иванову, эстафета-чтение и встречи с писателями в арт-центре "Коммуна", книжная ярмарка.

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