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Культура

"Русские сезоны" в Японии откроются постановкой Большого театра "Жизель"

15:4122.05.2017
(обновлено: 15:42 22.05.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТокио. Архивное фотоТокио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Легендарная постановка Большого театра "Жизель" 4 июня откроет "Русские сезоны" в Токио, в церемонии открытия примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-премьер РФ Ольга Голодец, а также знаменитые деятели искусства, говорится в пресс-релизе проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" Россия-Япония 2017.

Граница России и Норвегии в районе города Киркенес. Архивное фото
© Flickr / ser_is_snarkish
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"Легендарная постановка Большого театра "Жизель" откроет "Русские Сезоны" на сцене крупнейшего Центра исполнительных искусств "Токио Бунка Кайкан"", — говорится в сообщении.

В официальной церемонии открытия, которая предварит показ балета, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно, а также вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, посол России в Японии Евгений Афанасьев, гендиректор Большого театра Владимир Урин. Фотовыставка, посвященная 60-летнему юбилею со дня первых гастролей балета Большого театра в Японию, откроется торжественным перерезанием ленточки. Пятого июня состоится пресс-конференция в Токио, посвященная открытию "Русских сезонов" и показу фильма Андрея Кончаловского "Рай".

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Пресс-конференция, посвященная официальному открытию "Русских сезонов" в Японии, пройдет в Москве 25 мая в пресс-центре МИА "Россия сегодня". В мероприятии примут участие заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, кинорежиссер Андрей Кончаловский и премьер Большого театра, исполнитель партии графа Альберта на открытии в Токио Денис Родькин.

В рамках проекта "Русские Сезоны" в Японии пройдут гастроли более 20 прославленных российских учреждений культуры: Большой театр, Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю. Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Театр балета им. Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье". Программа "Русских Сезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии.

Один день за кулисами с директором Большого театра
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ канун юбилея Урин находился в театре, а на вопрос, как настроение перед праздником, ответил: "Я работаю".Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Илья Питалев
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В канун юбилея Урин находился в театре, а на вопрос, как настроение перед праздником, ответил: "Я работаю".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПо его словам, он намерен отметить праздник в кругу семьи и близких.Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин и прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По его словам, он намерен отметить праздник в кругу семьи и близких.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил руководителя Большого театра с 70-летием, назвав его талантливым режиссером и педагогом.Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил руководителя Большого театра с 70-летием, назвав его талантливым режиссером и педагогом.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВладимир Урин родился в Кирове в 1947 году. По окончании школы поступил в местное училище искусств на актерское отделениие. В 1971 успешно прошел вступительные испытания на режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Крупской.Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Урин родился в Кирове в 1947 году. По окончании школы поступил в местное училище искусств на актерское отделениие. В 1971 успешно прошел вступительные испытания на режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Крупской.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСпустя десять лет получил диплом по специальности театроведение в Российской академии театрального искусства (ГИТИС).Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спустя десять лет получил диплом по специальности театроведение в Российской академии театрального искусства (ГИТИС).
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПрофессиональную карьеру начал в 1973 году на посту директора ТЮЗа в родном Кирове. В 1981 переехал в Москву, где возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества.Владимир Урин, Владимир Мединский и Владимир Спиваков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Профессиональную карьеру начал в 1973 году на посту директора ТЮЗа в родном Кирове. В 1981 переехал в Москву, где возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПринимал деятельное участие в работе Международной ассоциации театров для детей и юношества (АССИТЕЖ). Позднее стал директором Всесоюзного фестиваля детских театров, который проводился в рамках Конгресса АССИТЕЖ.Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Принимал деятельное участие в работе Международной ассоциации театров для детей и юношества (АССИТЕЖ). Позднее стал директором Всесоюзного фестиваля детских театров, который проводился в рамках Конгресса АССИТЕЖ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1987 году вошел в состав Правления Союза театральных деятелей России (СТД). Поочередно занимал должности секретаря, заместителя и первого заместителя председателя СТД. За это время под патронатом Союза были организованы ежегодные молодежные "Творческие мастерские", русско-американский фестиваль "Байкал-Мичиган", мастерская драматургии "Щелыково — авторская сцена".Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин и и балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В 1987 году вошел в состав Правления Союза театральных деятелей России (СТД). Поочередно занимал должности секретаря, заместителя и первого заместителя председателя СТД. За это время под патронатом Союза были организованы ежегодные молодежные "Творческие мастерские", русско-американский фестиваль "Байкал-Мичиган", мастерская драматургии "Щелыково — авторская сцена".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТогда же Владимир Урин воплотил в жизнь идею национальной премии в области театра "Золотая маска".Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин на Театральной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Тогда же Владимир Урин воплотил в жизнь идею национальной премии в области театра "Золотая маска".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1995 году он возглавил Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. По его инициативе была разработана и реализована идея кардинальной реконструкции театрального комплекса.Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 1995 году он возглавил Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. По его инициативе была разработана и реализована идея кардинальной реконструкции театрального комплекса.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДва года спустя стал генеральным директором Международных фестивалей современного танца при Музыкальном театре. Мероприятия в рамках фестивалей проводятся при содействии культурных центров и посольств стран Европы, Канады и США.Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Два года спустя стал генеральным директором Международных фестивалей современного танца при Музыкальном театре. Мероприятия в рамках фестивалей проводятся при содействии культурных центров и посольств стран Европы, Канады и США.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУрин заведует кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ, входит в совет по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации.Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Урин заведует кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ, входит в совет по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкС 2013 года Урин занимает пост генерального директора Большого театра, где, по его словам, "отвечает за все".Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин и руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев
© РИА Новости / Илья Питалев
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С 2013 года Урин занимает пост генерального директора Большого театра, где, по его словам, "отвечает за все".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВладимир Урин является обладателем ряда профессиональных наград: премии Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международной премии имени с "За вклад в развитие российского театрального дела", приза "Душа танца" журнала "Балет".Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Владимир Урин является обладателем ряда профессиональных наград: премии Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международной премии имени с "За вклад в развитие российского театрального дела", приза "Душа танца" журнала "Балет".
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