"Русские сезоны" в Японии откроются постановкой Большого театра "Жизель"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Легендарная постановка Большого театра "Жизель" 4 июня откроет "Русские сезоны" в Токио, в церемонии открытия примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-премьер РФ Ольга Голодец, а также знаменитые деятели искусства, говорится в пресс-релизе проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" Россия-Япония 2017.

"Легендарная постановка Большого театра "Жизель" откроет "Русские Сезоны" на сцене крупнейшего Центра исполнительных искусств "Токио Бунка Кайкан"", — говорится в сообщении.

В официальной церемонии открытия, которая предварит показ балета, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно, а также вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, посол России в Японии Евгений Афанасьев, гендиректор Большого театра Владимир Урин. Фотовыставка, посвященная 60-летнему юбилею со дня первых гастролей балета Большого театра в Японию, откроется торжественным перерезанием ленточки. Пятого июня состоится пресс-конференция в Токио, посвященная открытию "Русских сезонов" и показу фильма Андрея Кончаловского "Рай".

Пресс-конференция, посвященная официальному открытию "Русских сезонов" в Японии, пройдет в Москве 25 мая в пресс-центре МИА "Россия сегодня". В мероприятии примут участие заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, кинорежиссер Андрей Кончаловский и премьер Большого театра, исполнитель партии графа Альберта на открытии в Токио Денис Родькин.

В рамках проекта "Русские Сезоны" в Японии пройдут гастроли более 20 прославленных российских учреждений культуры: Большой театр, Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю. Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Театр балета им. Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье". Программа "Русских Сезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии.