Фильм "Чужой: Завет" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Фильм "Чужой: Завет" режиссера Ридли Скотта, перезапуск франшизы "Чужой", возглавил пятерку лидеров российского кинопроката, собрав более 250 миллионов рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
На борту космического корабля "Завет" экипаж и 2 тысячи пассажиров погружены в глубокий сон, только андроид Уолтер одиноко бродит по коридорам. Корабль движется к уединенной планете Орига-6, где колонисты надеются создать новое поселение для человечества. Авария на корабле вынуждает выживших членов экипажа совершить посадку на планете, таящей в себе ужасные сюрпризы. Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап. За первые прокатные выходные фильм собрал 251, 7 миллиона рублей.
Картина британского режиссёра Гая Ричи "Меч короля Артура" с Чарли Ханнемом и Джудом Лоу уступила лидерскую позицию, сместившись на вторую строку рейтинга. В эти выходные фильм собрал 145,6 миллиона рублей, а всего за две недели проката касса составила 538,2 миллиона.
Третье место занимает блокбастер от студии Marvel "Стражи Галактики. Часть 2", который третью неделю держится в тройке лидеров. За выходные фильм заработал 95,8 миллиона рублей, а всего за время проката — более 1,5 миллиарда рублей.