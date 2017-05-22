Фильм "Чужой: Завет" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Фильм "Чужой: Завет" режиссера Ридли Скотта, перезапуск франшизы "Чужой", возглавил пятерку лидеров российского кинопроката, собрав более 250 миллионов рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com.

Спустя 40 лет после выхода в прокат оскароносного фантастического триллера Ридли Скотта "Чужой", которому было суждено стать классикой жанра, создатель легендарной франшизы решил вернуться к истокам. В 2015 году режиссер объявил, что фильм "Чужой: Завет" станет первой частью новой трилогии "Чужой", близкой по сюжету к фильму 1979 года. События в новой картине разворачиваются через десять лет после описанных Скоттом в "Прометее", который вышел на экраны в 2012 году.

На борту космического корабля "Завет" экипаж и 2 тысячи пассажиров погружены в глубокий сон, только андроид Уолтер одиноко бродит по коридорам. Корабль движется к уединенной планете Орига-6, где колонисты надеются создать новое поселение для человечества. Авария на корабле вынуждает выживших членов экипажа совершить посадку на планете, таящей в себе ужасные сюрпризы. Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап. За первые прокатные выходные фильм собрал 251, 7 миллиона рублей.

Картина британского режиссёра Гая Ричи "Меч короля Артура" с Чарли Ханнемом и Джудом Лоу уступила лидерскую позицию, сместившись на вторую строку рейтинга. В эти выходные фильм собрал 145,6 миллиона рублей, а всего за две недели проката касса составила 538,2 миллиона.

Третье место занимает блокбастер от студии Marvel "Стражи Галактики. Часть 2", который третью неделю держится в тройке лидеров. За выходные фильм заработал 95,8 миллиона рублей, а всего за время проката — более 1,5 миллиарда рублей.

© Brandywine Productions Ltd. (1979) Кадр из фильма "Чужой" © Brandywine Productions Ltd. (1979) Кадр из фильма "Чужой"

На четвертом месте оказалась театральная драма Валерия Тодоровского "Большой". Фильм собрал за выходные 51,4 миллиона рублей; за две недели его касса приблизилась к отметке в 163,4 миллиона. Замыкает пятерку лидеров новый американский анимационный фильм Тоби Генкеля "Трио в перьях", который рассказывает о приключениях воробья Ричарда, воспитанного аистами, странноватой совы Ольги и самовлюбленного попугая Кики. За выходные картина собрала 32,5 миллиона рублей.