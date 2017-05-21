Уиллем Дефо сыграет Ван Гога в фильме о жизни художника

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Двукратный номинант на "Оскар", американский актер Уиллем Дефо сыграет голландского художника Винсента Ван Гога в фильме "На пороге вечности" (At Eternity"s Gate), посвященном жизни живописца, сообщает портал Deadline.

Картина американского режиссера Джулиана Шнабеля ("Пока не наступит ночь", "Скафандр и бабочка", "Мирал") расскажет о жизни художника во французском городе Арль и Овер-сюр-Уазе, съемки будут проходить во Франции. Продюсером картины выступит Джон Килик, работавший над киносагой "Голодные игры", "Вавилон" и другие. Над сценарием, помимо режиссера, работал французский сценарист Жан-Клод Карьер.

"Это фильм о живописи, художнике и их отношении к бесконечности", — сказал режиссер. "История рассказывается от лица художника, в ней содержатся важные, на мой взгляд, моменты его жизни. Это не официальная история, это моя версия. Надеюсь, она поможет стать ближе к нему", — добавил он.

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов. К искусству он обратился в 1880-х — посещал Академию художеств в Брюсселе и Антверпене, общался с живописцем Антоном Мауве в Гааге. Расцвет творчества Ван Гога пришелся на последние годы его жизни, однако напряженная работа и злоупотребление алкоголем привели к появлению у него приступов психической болезни. По словам брата Тео, последними словами художника были: La tristesse durera toujours ("Печаль будет длиться вечно").

Ван Гог за свою недолгую творческую жизнь создал более 2000 произведений искусства, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. Музей Ван Гога в Амстердаме является самым посещаемым музеем в Голландии и одним из самых популярных в мире — в год он принимает более 1,5 миллиона человек.