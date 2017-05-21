КАНН, 21 мая — РИА Новости. Актер Бен Стиллер рассказал, как поставил синяк Адаму Сендлеру во время съемок драки в фильме "Истории семьи Майровиц", который представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
"Это очень низкобюджетное кино, так что у нас не было дублеров, не было никаких репетиций… Ноа (Баумбах) делал несколько дублей, много дублей на самом деле, и меня не покалечило, а вот у Адама был большой синяк", — рассказал Стиллер.
Сендлер подчеркнул, что он получил самый большой синяк в своей жизни — на правой руке. "И вот дубль номер 34, и я прошу Бена не трогать это место, а начать толкать меня с середины груди, и как только начинается съемка, он сразу же бьет меня в синяк", — отметил актер, признав, что Стиллер хороший боец.
Актер Дастин Хоффман признался, что сначала не хотел сниматься в фильме. "Когда я прочитал сценарий, я не хотел этого делать, я не хотел играть старика, но мой сын Джейк уговорил меня сделать это", — пояснил актер.
Стиллер же пошутил, что первые сорок страниц сценария показались ему скучными, потому что его герой появился только на 41-ой странице. По его словам, работать с Хоффманом иногда было очень грустно, потому что о каком бы своем фильме он не рассказывал в перерывах между съемками, все они уже давно стали классикой кинематографа.