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Культура

Бен Стиллер рассказал, как поставил синяк Адаму Сендлеру

16:2021.05.2017
(обновлено: 16:24 21.05.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАНН, 21 мая — РИА Новости. Актер Бен Стиллер рассказал, как поставил синяк Адаму Сендлеру во время съемок драки в фильме "Истории семьи Майровиц", который представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Актриса Марион Котийяр во время фотоколла фильма Призраки Исмаэля (Франция) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. 17 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фильм рассказывает о членах семьи Майровиц и об их непростых отношениях. Отец семьи Гарольд (Дастин Хоффман) скульптор и имеет двух сыновей от разных жен. Один из них Дэнни (Адам Сендлер) — безработный отец уже взрослой дочери, второй – Мэтью, успешный бизнесмен. Однажды все члены семьи собираются в Нью-Йорке на ретроспективной выставке Гарольда.

"Это очень низкобюджетное кино, так что у нас не было дублеров, не было никаких репетиций… Ноа (Баумбах) делал несколько дублей, много дублей на самом деле, и меня не покалечило, а вот у Адама был большой синяк", — рассказал Стиллер.

Сендлер подчеркнул, что он получил самый большой синяк в своей жизни — на правой руке. "И вот дубль номер 34, и я прошу Бена не трогать это место, а начать толкать меня с середины груди, и как только начинается съемка, он сразу же бьет меня в синяк", — отметил актер, признав, что Стиллер хороший боец.

Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Баумбах отметил, что когда он писал сценарий, он сразу понял, что там должна быть драка, поэтому сценарий развивался именно от этой сцены.

Актер Дастин Хоффман признался, что сначала не хотел сниматься в фильме. "Когда я прочитал сценарий, я не хотел этого делать, я не хотел играть старика, но мой сын Джейк уговорил меня сделать это", — пояснил актер.

Стиллер же пошутил, что первые сорок страниц сценария показались ему скучными, потому что его герой появился только на 41-ой странице. По его словам, работать с Хоффманом иногда было очень грустно, потому что о каком бы своем фильме он не рассказывал в перерывах между съемками, все они уже давно стали классикой кинематографа.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
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