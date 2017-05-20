Мединский провел открытую лекцию в рамках московской "Ночи в музее"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе всероссийской акции "Ночь в музее" провел открытую лекцию для посетителей Центрального музея Великой Отечественной войны, рассказав о забытых героях и важности сохранения исторической памяти.

Выступления министра в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны предварил анимированный рассказ об основных событиях войны: из-под купола музея на присутствующих летели самолеты, полным ходом шли поезда, сыпались искры и осколки снарядов.

Выступление Мединского, заявленное под названием "Героические образы России — мифы и реальность", в большей степени касалось героев, чьи имена время стерло из народной памяти.

Министр и сам задавал зрителям вопросы, ответить на которые мог не каждый, попутно рассказывая гостям музея о том, как создаются героические образы и работает историческая память народа.

В качестве примера министр привел исторический факт о водружении Знамени Победы над Рейхстагом: он напомнил, что водрузили его три человека, но на слуху остались имена двоих — Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, а Алексея Береста сейчас вспомнит не каждый.

"Стране нужны герои. Если вы хотите уничтожить страну, надо выбить из-под нее историю, основу. В свое время большевики попытались это сделать, когда решили переписать всю историю с чистого листа, уничтожали памятники. Но советское руководство поняло, что без образцов героизма тяжело объяснить, что такое героизм. Без своего пантеона героев этого не будет. Человек не готов отдавать жизнь за абстрактную идею", — сказал Мединский.

После завершения лекции министр ответил на многочисленные вопросы из зала, а также подписал свою книгу "Мифы о России-2" для всех желающих.

Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, походит в Москве, участниками мероприятия стали более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров. Сегодня они работают бесплатно до поздней ночи.

В Москве участие в акции принимают Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", Зоологический музей МГУ, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Театр на Малой Бронной, Московский зоопарк и другие.

Всего по России в акции участвуют 80 регионов. Главными темами акции в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.