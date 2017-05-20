Путин поздравил ансамбль "Солисты Москвы" с юбилеем

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников концерта в честь 25-летия камерного ансамбля "Солисты Москвы", подчеркнув, что коллектив радует своих поклонников исполнительным мастерством и репертуаром.

Как напомнил Путин, 25 лет назад музыкант и дирижер Юрий Башмет создал коллектив, собравший талантливых аспирантов и выпускников Московской консерватории. Таким образом были заложены традиции, которые до сих пор определяют творческое кредо ансамбля.

"Сегодня, во многом благодаря неиссякаемому вдохновению и созидательной энергии маэстро Башмета, "Солисты Москвы" активно гастролируют по всему миру, радуют своих поклонников блистательным исполнительским мастерством и богатым репертуаром", — говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.